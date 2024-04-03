Mercedes представив оновлений G-Class

Оновлений Mercedes G-Class матиме більше потужності, м'які гібриди та «прозорий» капот.

Протягом останніх 45 років G-Wagen є флагманом серед позашляховиків Mercedes-Benz. І коробковий позашляховик майже не змінився за півстоліття. Але у 2024 році Mercedes нарешті електрифікує свій культовий позашляховик, проте поки м'якими гібридами в усьому діапазоні.









Базовий G550 відмовився від V8 на користь нового 3,0-літрового рядного шестициліндрового двигуна з турбонаддувом і м'яким гібридом, який працює через турбокомпресор вихлипних газів і електричний допоміжний компресор. Це дає базовій комплектації G-класу 443 кінські сили, а вбудований стартер-генератор видає 20 к.с. Це на 27 к.с. більше, ніж у попередньої моделі, але трохи менше крутного моменту.

Mercedes-Benz G550 2025 року

Оновлена дев'ятиступенева автоматична коробка передач із гідротрансформатором забезпечує ширші передавальні числа, тоді як повний привід із розподілом крутного моменту 40-60 є стандартним. І навіть з двигуном меншого робочого об'єму G550 все ще має чудові характеристики на бездоріжжі.





Три механічні блокування диференціала поєднані з роздавальною коробкою, яка забезпечує низький діапазон позашляхових передач. Залишається той самий кліренс у 240 мм, як й кути заїзду та з'їзду на 30 та 31 градус відповідно.

Mercedes-AMG G63 2025 року

Орієнтована на продуктивність комплектація G63 залишається без змін. 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом має 577 к.с., а також той самий 48-вольтовий м'який гібрид, що й базова модель. Цього достатньо, щоб розігнати G63 до 1000 км на годину за 4,2 секунди.

Як раніше повідомлялось, у 2025 році має з'явитись електричний G-Class.

Всередині

Mercedes включив функцію Off-Road Cockpit в інформаційно-розважальну систему MBUX, щоб полегшити рух по бездоріжжю.

Mercedes-AMG G63 2025 року

Off-Road Cockpit відображає такі елементи, як положення автомобіля, висота, кут повороту та температура на 12,3-дюймовому сенсорному екрані та відповідній цифровій панелі приладів, що дозволяє користувачам налаштовувати дисплей на свій розсуд.

Функція «Прозорий капот», запозичена у EQE та GLC, також продовжена, дозволяючи водієві бачити «крізь» передню частину автомобіля за допомогою 360-градусної верхньої камери.

Mercedes-Benz G550 2025 року

У G-Class доступна ціла низка інших технологій, у тому числі набір систем безпеки як частина стандартного пакету допомоги водієві. Вони включають адаптивний круїз-контроль, моніторинг сліпих зон, розпізнавання дорожніх знаків тощо. Пакет Parking також включає 360-градусну верхню камеру. Покупці можуть додати такі речі, як адаптивне керування кермом, активна екстрена зупинка та підтримка швидкості на маршруті.

AMG Active Ride Control - нова опція на G63, яка додає гідравлічну стабілізацію крену та регульовану адаптивну амортизацію для кращої продуктивності на дорозі та поза нею. ЇЇ можна отримати як частину пакету AMG Offroad Package Pro.

Як базові G550, так і G63 отримають тонкі візуальні оновлення до 2025 року. G63 спеціально поставляється з новою фарбою Manufaktur Hyper Blue Magno, стандартними адаптивними світлодіодними фарами та оновленим дизайном бампера. Також можна обрати з шести різних варіантів коліс від 20 до 22 дюймів.

Єдине, що Mercedes не розголошує, це те, скільки коштує оновлений і вдосконалений G-Class. Модель 2024 року стартує від 144 150 доларів (у США), а G63 - від 180 950 доларів. Очікуйте, що модель 2025 року буде трохи дорожчою в обох комплектаціях.