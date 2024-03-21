Mercedes-AMG представив новий GT43 Coupe

Спортивний підрозділ Mercedes-AMG презентував нове покоління моделі початкового рівня GT43 Coupe, яка втратила V8 та перейшла на задній привід.

Після презентації родстера Mercedes-AMG SL із чотирициліндровим двигуном, тепер компактний 2,0-літровий агрегат перейшов й у споріднене купе. Новий GT43 розташується на початку модельної лінійки Mercedes-AMG, а тепер кількість циліндрів зменшено вдвічі порівняно з більш гарячими моделями V8. Крім того, новинка втратить систему повного приводу на користь задньопривідного компонування.

Новий AMG GT Coupe також успадкував турбокомпресор від SL43, який працює від вихлопних газів та розроблений за технологіями Формулі 1. Однак нове купе має більшу потужність, оскільки його чотирициліндровий агрегат видає 416 кінських сил або на 41 к.с. більше, ніж у кабріолета.

Він також має крутний момент 500 Ньютон-метрів, що на 20 Нм більше, ніж у SL43. Компанія AMG розробила оновлений GT із системою м'якого гібрида, що забезпечує тимчасове збільшення потужності на 14 к.с. Потужність передається на задню вісь через дев'ятиступеневу автоматичну коробку передач із подвійним зчепленням.

Незважаючи на додаткові фішки, фанатам марки буде важко прийняти новинку, яка ховає чотирициліндровий двигун під капотом машини AMG GT. Тим більше, що розгін до 100 км/год займатиме 4,6 секунди, що на одному рівні з Volkswagen Golf R. Максимальна швидкість становитиме 280 км/год, що лише на трохи більше, ніж у гарячого хетчбека з Вольфсбурга.

Mercedes-AMG не згадує споряджену вагу, але вона повинна бути значно нижчою після видалення чотирьох циліндрів і повного приводу. Тим не менш, модель другого покоління значно масивніша за попередницю після переходу на більший і практичніший автомобіль GT. Для довідки, новий повнопривідний GT63 з двигуном V8 важить колосальні 1970 кілограмів.

У Європі Mercedes-AMG має намір продавати базову версію зі стандартною двомісною компоновкою та опціональною компоновкою 2+2. Кермування всіма колесами також буде коштувати додатково. Задні колеса повертатимуть у протилежному напрямку до передніх на швидкості до 100 км/год і в тому ж напрямку на вищих швидкостях.

GT43 і SL43 - не єдині моделі преміального класу, які використовують 2,0-літровий двигун, запозичений у компактних моделей «45». AMG також встановлює компактний мотор в останні моделі C63 і GLC63. Найпотужніший у світі чотирициліндровий двигун серійного виробництва під внутрішньою кодовою назвою M139l встановлюється в цих дорожчих автомобілях поздовжньо, а не поперечно, як у випадку з CLA45, GLA45 тощо.

За припущеннями, стартова ціна має бути в діапазоні від 130 000 до 150 000 євро. Проте поки ані час виходу на ринок, ані ціни не були офіційно оприлюднені.