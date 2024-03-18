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АНАЛІТИКА

Mercedes-Benz тестує людиноподібних роботів на заводі в Угорщині

11:59 18.03.2024 |

Транспорт

Mercedes-Benz тестує людиноподібних роботів на заводі в Угорщині

 

Німецький автоконцерн Mercedes-Benz проводить на заводі в Угорщині випробування людиноподібних роботів Apollo американської компанії Apptronik, пише Financial Times.

Роботи зростом близько 170 см і вагою близько 73 кг можуть піднімати вагу до 25 кг. Їх використовуватимуть для доставки компонентів на складальні лінії і перевірки якості.

Mercedes-Benz планує, що роботи виконуватимуть "фізично важкі, повторювані, нудні завдання, для яких дедалі складніше знайти надійних працівників", цитує FT її заяву.

Газета називає це одним із перших випадків застосування людиноподібних роботів в автомобільній промисловості.

Такі роботи можуть пересуватися в місцях, розрахованих на людей, і тому дають змогу автоматизувати виробництво без дорогої реконструкції підприємств.

При цьому директор Mercedes з виробництва Йорг Бурцер заявив, що роботи не замінять увесь виробничий персонал, і показав FT відео, на якому один із працівників потискає руку своєму новому механічному колезі.

"Для тих автомобілів, які ми випускаємо, потрібні працівники, першокласні працівники, яким до снаги вся складність супутніх завдань і які можуть зробити ці чудові машини", - зазначив Бурцер.

Mercedes-Benz і Apptronik також мають намір працювати над використанням цих роботів для інших цілей.

Раніше в березні глава Tesla Ілон Маск опублікував відеоролик із людиноподібними роботами Optimus, які обережно пересуваються заводом і виконують прості завдання.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Mercedes-Benz
 

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