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АНАЛІТИКА

Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.

13:42 14.03.2024 |

Транспорт

Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.

 

Тюнінговий підрозділ Mercedes-AMG представив новий та спортивний E53, який оснащуватиметься гібридним шестициліндровим двигуном.

Новою моделлю AMG із зарядним портом став Mercedes E-Class у варіанті «53», доступний як для кузова седан, так і для універсалу.


Хоча електрифікація зазвичай базується на використанні компактного двигуна внутрішнього згоряння, але в AMG поступили інакше: версія має не тільки рядний шестициліндровий двигун, але й 3,0-літровий бензиновий двигун, що видає більше потужності, ніж раніше.

Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.

 

Попередній AMG E53 видавав 429 к.с., тоді як його заміна використовуватиме шестициліндровий двигун з турбонаддувом, який вже забезує 443 к.с. Однак тепер ДВЗ працює разом з електродвигуном потужністю 161 к.с., що пропонує загальну потужність системи 577 к.с.

Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.

 

Більш того, активація Race Start, що є маркетинговим переформатуванням лаунч-контролю, тимчасово збільшує сумарну потужність до 603 к.с. Завдяки 750 Нм надається величезний приріст крутного моменту, оскільки попередня модель мала задовольнятися 520 Нм.

Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.

 

Таких електрифікованих м'язів достатньо для розгону від 0 до 100 км/год за 3,8 секунди для седана, тоді як трохи важчий універсал витрачає додаткові 0,1 секунди. Обидва мають електронне обмеження на рівні 250 км/год, але додатковий пакет AMG Driver's Package послаблює обмежувач до 280 км/год для седана та 275 км/год для моделі з довгим дахом. Коли нові моделі E53 працюють виключно на електроприводі, максимальна швидкість становить 140 км/год.

Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.

 

Дует седан і позашляховик отримали плагін-гібридну технологію від останнього GLE 53. Під підлогою багажника встановлено акумуляторну батарею з корисною ємністю 21,22 кВт-год. Mercedes стверджує, що цього достатньо, щоб подолати понад 100 кілометрів у циклі WLTP, не споживаючи бензину. Акумуляторна батарея забезпечує енергією електродвигун, вбудований у дев'ятиступеневу автоматичну коробку передач, щоб заощадити місце.

Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.

 

Порівняно зі звичайним E-класом, "AMG 53" має більш жорсткий кузов, більші гальма та кермове керування задніми колесами в стандарті. Повністю змінна система повного приводу поєднується з адаптивною підвіскою зі змінним демпфуванням. Новинка отримала дещо агресивніший дизайн із ширшими передніми крилами, підсвіченою сітчастою решіткою радіатора та чотирикутними круглими наконечниками вихлопу. Цікаво, що передня вісь трохи ширша, ніж у звичайного E-класу.

Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.

 

Mercedes не планує дводверні версії, оскільки AMG E53 Coupe і AMG E53 Convertible не з являться у новому поколінні. Однак німецький бренд замінює ці машини на нові моделі CLE53. Вони також мають рядний шестициліндровий двигун, але не є плагін-гібридами.

Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.

 

Також з'явиться новий E63, і очікується, що він отримає зарядний порт. На жаль, потужний V8 зникне, щоб звільнити місце для рядного шестициліндрового двигуна. Чотирициліндровий C63 і S63 з двигуном V8 уже електрифіковані, показуючи, що дні потужних автомобілів AMG з чистими установками ДВЗ полічені.

Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.

 

Новий продукт Mercedes-AMG має надійти до дилерів пізніше цього року, а ціни будуть оголошені ближче до запуску. Старий AMG E53 продавався від 81 300 доларів США.

Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.

 

Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.

 

Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.

 

Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.

 

Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.

 

Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.

 

Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.

 

Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.

 

Новий Mercedes-AMG E53 отримав потужність 603 к.с.
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Mercedes-Benz
 

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