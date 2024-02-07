Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ford презентував оновлений кросовер Kuga

17:35 07.02.2024 |

Транспорт

Ford презентував оновлений кросовер Kuga

 

Кросовер Ford Kuga отримав оновлення в середині генерації й матиме потужнішу плагін-гібридну версію PHEV.

Рестайлінг еквівалентної американської версію Ford Escape відбувся ще у 2022 році, а тепер й європейська версія кросовера під назвою Kuga дебютувала офіційно. При цьому, помітні деякі суттєві відмінності.


Вперше Kuga отримала позашляхову комплектацію Active з додатковим пластиковим покриттям кузова та сріблястими запобіжними пластинами, щоб зробити його більш жорстким.

Ford презентував оновлений кросовер Kuga

 

Пригодницький дух збільшив кліренс на 10 міліметрів вище на передній осі та на 5 мм на задній частині. Ford також запровадив режим руху Trail, який налаштовує реакцію дросельної заслінки та контроль тяги, щоб забезпечити додаткове зчеплення з грязюкою, піском та іншими м'якими поверхнями.

Ford презентував оновлений кросовер Kuga

 

Усередині Kuga Active отримав оздоблення панелі приладів і дверей з темного дерева, а також ексклюзивну оббивку сидінь, які регулюються за 18 напрямками.

Ford презентував оновлений кросовер Kuga

 

Kuga 2024 року також буде доступна у версіях Titanium і ST-Line, кожна з яких має тонкі зміни стилю порівняно з дорестайлінговими версіями.

Ford презентував оновлений кросовер Kuga

 

Як і очікувалося, Kuga 2024 року перейде на інформаційно-розважальну систему Ford SYNC4 з 13,2-дюймовим сенсорним екраном і 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів. Центральну консоль було спрощено шляхом усунення більшості звичайних елементів керування після інтеграції відповідних функцій у збільшений дисплей.

Ford презентував оновлений кросовер Kuga

 

Модельний ряд двигунів більше не включає дизельний двигун. Базова версія має 1,5-літровий двигун EcoBoost з турбонаддувом потужністю 148 к.с., який передається на передню вісь через шестиступеневу механічну коробку передач.

Ford презентував оновлений кросовер Kuga

 

Можна також обрати гібрид з самозаряджанням на базі 2,5-літрового бензинового двигуна та електродвигуна, які створюють сукупну потужність 177 к.с. у версії з переднім приводом і трохи більшу потужність 180 к.с. у моделі з повним приводом.

Родзинкою є оновлений плагін-гібрид, також з 2,5-літровим двигуном. Тепер він видає 240 к.с., що на 30 к.с. більше, ніж у Escape PHEV. Він також має додаткові 18 к.с., ніж попередня Kuga PHEV і використовує «модернізовану автоматичну коробку передач з поділом потужності», як і Kuga Hybrid AWD.

Ford презентував оновлений кросовер Kuga

 

Тепер Kuga PHEV розганяється до 100 км/год за 7,3 секунди, що майже на дві секунди швидше. Крім того, потужність буксирування підскочила більш ніж на 30 відсотків до 2100 кілограмів. Завдяки літій-іонній батареї ємністю 14,4 кВт-год гібрид забезпечує максимальний запас ходу на електричному струмі в 69 кілометрів за циклом WLTP.

Ford вже приймає замовлення в деяких європейських країнах на Kuga 2024 року. Тим часом, за чутками, американський Escape буде знято з виробництва в США у 2025 році.

За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Ford
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5937
  0,0317
 0,08
EUR
 1
 40,5035
  0,1089
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 11:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5804  0,05 0,13 38,0811  0,01 0,03
EUR 40,5481  0,01 0,03 41,2893  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5800  0,02 0,07 37,6100  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес