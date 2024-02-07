Ford презентував оновлений кросовер Kuga

Кросовер Ford Kuga отримав оновлення в середині генерації й матиме потужнішу плагін-гібридну версію PHEV.

Рестайлінг еквівалентної американської версію Ford Escape відбувся ще у 2022 році, а тепер й європейська версія кросовера під назвою Kuga дебютувала офіційно. При цьому, помітні деякі суттєві відмінності.





Вперше Kuga отримала позашляхову комплектацію Active з додатковим пластиковим покриттям кузова та сріблястими запобіжними пластинами, щоб зробити його більш жорстким.

Пригодницький дух збільшив кліренс на 10 міліметрів вище на передній осі та на 5 мм на задній частині. Ford також запровадив режим руху Trail, який налаштовує реакцію дросельної заслінки та контроль тяги, щоб забезпечити додаткове зчеплення з грязюкою, піском та іншими м'якими поверхнями.

Усередині Kuga Active отримав оздоблення панелі приладів і дверей з темного дерева, а також ексклюзивну оббивку сидінь, які регулюються за 18 напрямками.

Kuga 2024 року також буде доступна у версіях Titanium і ST-Line, кожна з яких має тонкі зміни стилю порівняно з дорестайлінговими версіями.

Як і очікувалося, Kuga 2024 року перейде на інформаційно-розважальну систему Ford SYNC4 з 13,2-дюймовим сенсорним екраном і 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів. Центральну консоль було спрощено шляхом усунення більшості звичайних елементів керування після інтеграції відповідних функцій у збільшений дисплей.

Модельний ряд двигунів більше не включає дизельний двигун. Базова версія має 1,5-літровий двигун EcoBoost з турбонаддувом потужністю 148 к.с., який передається на передню вісь через шестиступеневу механічну коробку передач.

Можна також обрати гібрид з самозаряджанням на базі 2,5-літрового бензинового двигуна та електродвигуна, які створюють сукупну потужність 177 к.с. у версії з переднім приводом і трохи більшу потужність 180 к.с. у моделі з повним приводом.

Родзинкою є оновлений плагін-гібрид, також з 2,5-літровим двигуном. Тепер він видає 240 к.с., що на 30 к.с. більше, ніж у Escape PHEV. Він також має додаткові 18 к.с., ніж попередня Kuga PHEV і використовує «модернізовану автоматичну коробку передач з поділом потужності», як і Kuga Hybrid AWD.

Тепер Kuga PHEV розганяється до 100 км/год за 7,3 секунди, що майже на дві секунди швидше. Крім того, потужність буксирування підскочила більш ніж на 30 відсотків до 2100 кілограмів. Завдяки літій-іонній батареї ємністю 14,4 кВт-год гібрид забезпечує максимальний запас ходу на електричному струмі в 69 кілометрів за циклом WLTP.

Ford вже приймає замовлення в деяких європейських країнах на Kuga 2024 року. Тим часом, за чутками, американський Escape буде знято з виробництва в США у 2025 році.