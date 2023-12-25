Фінансові новини
- |
- 25.12.23
- |
- 17:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
Чотири великі автовиробники об'єдналися в новий альянс для конкуренції з Tesla
15:58 25.12.2023 |
Марки Volvo, Polestar і Lotus, що належать холдингу Geely, а також компанія JLR (колишня Jaguar Land Rover) утворили в Китаї новий альянс - Shanchong (Swift Charge, або "швидка зарядка"). Його метою буде спільна робота над технологіями заряджання батарей електромобілів, пише Automoti ve News Europe.
У Polestar заявили, що чотири учасники цього об'єднання ділитимуться ресурсами та спільно вироблятимуть інноваційні рішення для поповнення запасів енергії електрокарів. Крім того, партнери мають намір запровадити новий стандарт заряджання для розкішних моделей.
Один подібний союз уже утворився у Китаї минулого місяця. Місцеві підрозділи двох провідних німецьких автовиробників - Mercedes-Benz Group China та BMW Brilliance Automotive - домовилися спільними зусиллями створити мережу зарядних станцій. Мається на увазі, що майбутнім клієнтам запропонують сервіс преміумкласу.
Власний зарядний стандарт - North American Charging Standard (NACS) - зараз активно просуває компанія Tesla. Станом на грудень 2023 року на нього вже погодилися перейти Ford, General Motors, Volkswagen Group, Mercedes-Benz, BMW Group, Toyota, Nissan, Subaru, JLR, Volvo Cars, Polestar, а також стартапи на зразок Lucid Motors і Fisker.
Свої машини, адресовані північноамериканському ринку, вони почнуть оснащувати відповідними портами 2025 року. Водночас уже 2024-го для наявних моделей випустять адаптер, який дозволить їм "заправлятися" на фірмових станціях Tesla Supercharger.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|(Де)мобілізація, призов та електронні запрошення в ТЦК: головне з великого інтерв'ю Умєрова
ТОП-НОВИНИ
|Атака Банкової на Рахункову палату. Навіщо Зеленському знову сваритися з «Великою сімкою»
|Зенітки Gepard і не тільки. Німеччина передала Україні нову партію зброї
|Японія погодилась передати США ракети для Patriot, які постачають Україні
|Байден доручив запровадити санкції проти іноземних банків, які допомагають ВПК Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Чотири великі автовиробники об'єдналися в новий альянс для конкуренції з Tesla
|Nissan презентував оновлений хетчбек Note
|Великі мовні моделі повторюють теорії змови та інші форми дезінформації - дослідження
|OpenAI веде переговори про залучення нових інвестицій на 100 мільярдів доларів – Bloomberg
|Світові витрати на генеративний ШІ перевищать $151 млрд у 2027 році
|Компанія Hyperloop закривається та продає активи – Bloomberg
Бізнес
|Світове автовиробництво збільшилось на 10%
|Верховний суд Великої Британії: штучний інтелект не може бути винахідником патенту
|Microsoft оголосила про відмову від підтримки платформи Windows Mixed Reality
|Bloomberg: Apple планує випустити на ринок гарнітуру Vision Pro в лютому
|Kia оновила кросовер Sonet завдяки стилю та технологіям
|Volkswagen, Porsche та Audi підтвердили перехід на стандарт Tesla NACS для заряджання електромобілів
|Google планує реорганізувати відділ продажу реклами — на користь штучного інтелекту