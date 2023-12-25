Чотири великі автовиробники об'єдналися в новий альянс для конкуренції з Tesla

Марки Volvo, Polestar і Lotus, що належать холдингу Geely, а також компанія JLR (колишня Jaguar Land Rover) утворили в Китаї новий альянс - Shanchong (Swift Charge, або "швидка зарядка"). Його метою буде спільна робота над технологіями заряджання батарей електромобілів, пише Automoti ve News Europe.

У Polestar заявили, що чотири учасники цього об'єднання ділитимуться ресурсами та спільно вироблятимуть інноваційні рішення для поповнення запасів енергії електрокарів. Крім того, партнери мають намір запровадити новий стандарт заряджання для розкішних моделей.

Один подібний союз уже утворився у Китаї минулого місяця. Місцеві підрозділи двох провідних німецьких автовиробників - Mercedes-Benz Group China та BMW Brilliance Automotive - домовилися спільними зусиллями створити мережу зарядних станцій. Мається на увазі, що майбутнім клієнтам запропонують сервіс преміумкласу.

Власний зарядний стандарт - North American Charging Standard (NACS) - зараз активно просуває компанія Tesla. Станом на грудень 2023 року на нього вже погодилися перейти Ford, General Motors, Volkswagen Group, Mercedes-Benz, BMW Group, Toyota, Nissan, Subaru, JLR, Volvo Cars, Polestar, а також стартапи на зразок Lucid Motors і Fisker.

Свої машини, адресовані північноамериканському ринку, вони почнуть оснащувати відповідними портами 2025 року. Водночас уже 2024-го для наявних моделей випустять адаптер, який дозволить їм "заправлятися" на фірмових станціях Tesla Supercharger.