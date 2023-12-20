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Новий Mercedes-AMG CLE53 дебютував із рядною «шісткою» на 443 к.с.
13:45 20.12.2023 |
Новий спортивний Mercedes-AMG CLE53 2024 модельного року розганяється до 100 км/год за 4 секунди з рядним шестициліндровим двигуном потужністю 443 к.с.
На початку цього року Mercedes-Benz об'єднав купе C-Class і E-Class у новий автомобіль CLE. У вівторок компанія випустила орієнтовану на продуктивність версію під назвою Mercedes-AMG CLE53, яка надійде в продаж у 2024 році.
За живлення нового купе відповідає 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун M256M з турбонаддувом AMG. Він видає 443 кінські сили та 560 Нм крутного моменту, який може підскочити до 600 Нм протягом 12-секундного інтервалу завдяки функції Overboost. Mercedes оцінює, що CLE53 може розігнатися до 100 км на годину з місця за чисті 4,0 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою до 250 км/год.
Двигун має оптимізовані камери згоряння, перероблені впускні та вихідні канали, нові поршневі кільця та покращене впорскування. Більший турбокомпресор вихлопних газів збільшує наддув до 22 psi, працюючи разом із новим електричним допоміжним компресором. Він також містить інтегрований генератор стартера другого покоління, життєво важливий компонент для 48-вольтової м'якої гібридної системи автомобіля.
CLE53 передає потужність через трансмісію AMG SpeedShift TCT 9G, яка надсилає її на стандартну систему повного приводу AMG Performance 4MATIC+. Зупинна сила надходить від 14,6-дюймових передніх гальм із чотирипоршневими супортами та 14,2-дюймових задніх гальм із однопоршневими плаваючими затискачами.
CLE53 стандартно оснащений кермовим керуванням задньої осі. Задні колеса можуть повертатися до 2,5 градусів у протилежному напрямку передніх коліс на швидкості до 60 миль/год. Вони повертаються паралельно переднім частинам на швидкості понад 100 км/год, щоб сприяти стабільності.
CLE53 має унікальний стиль, який виходить за рамки нового носа та накладок. AMG надала купе ширші передні та задні крила, збільшивши ширину колії на 2,3 та 3,0 дюйма відповідно. Передня панель має фірмову решітку Panamericana з вертикальними решітками, широкий нижній центральний отвір і два повітрозабірники ззовні зі світлодіодними фарами вгорі.
Задня частина так само спортивна з чотирма круглими вихлопними трубами. Вони розташовані під двокомпонентними світлодіодними задніми ліхтарями з 3D-корпусами, які з'єднані темно-червоним елементом дизайну. Дев'ятнадцятидюймові колеса є стандартними, але опціонально доступні 20-дюймові колеса.
Опціональний пакет AMG Performance Studio Package надає купе більш виражений задній спойлер на багажнику та задній дифузор між вихлопними трубами. Також будуть доступні два пакети AMG Night і два AMG Carbon Fiber.
Усередині можна знайти 12,3-дюймовий окремо стоячий дисплей перед водієм, а 11,9-дюймовий центральний екран служить дисплеєм інформаційно-розважальної системи. MB-Tex/мікрофібра з червоною контрастною строчкою є стандартною, а також доступні інші варіанти шкіряної оббивки. Пакет AMG Performance Seat дає купе краще укріплені ковші з вертикальними отворами в задній частині, що зменшує вагу та покращує вентиляцію.
Mercedes-AMG CLE 53 Coupe 2024 року надійде до дилерів наступного року. Оголошення ціни відбудеться ближче до дати початку продажу.
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