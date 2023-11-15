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Volvo представив електричний мінівен EM90
14:48 14.11.2023 |
Розкішний пасажирський мінівен Volvo EM90 може похвалитися розсувними дверима та шестимісною компоновкою.
Хоча кожен новий Volvo, випущений останніми роками, був позашляховиком, у випадку з EM90 це не так. Це перший мінівен шведського бренду з розсувними дверима з обох боків. Використовуючи свою позицію під масивною корпоративною парасолькою Geely, мінівен значною мірою базується на Zeekr 009, але (на щастя) має менш вражаючий вигляд.
Завдяки 19- або 20-дюймовим колесам з оптимізованим зовнішнім виглядом Volvo EM90 має оновлену передню частину порівняно з Zeekr 009. У ньому використано більш тонку підсвічену «решітку радіатора» та нові фари, схожі на фари позашляховика EX90 Electric. Профіль видає походження мікроавтобуса, а задня частина була дещо оновлена новими задніми ліхтарями, які виходять на стійки, щоб краще відповідати мові дизайну Volvo.
Витончений кузов пропонується з місцем для шести осіб у трьох рядах, але середній ряд має пару зручних вентильованих сидінь, які ковзають вперед і назад. Під стелею розташований 15,6-дюймовий екран, який декому може здатися маленьким, враховуючи, що BMW 7 серії має 31,3-дюймовий дисплей, котрий також розкладається зі стелі.
Майже такий же великий, 15,4-дюймовий сенсорний екран для інформаційно-розважальної системи забезпечує доступ до більшості функцій, оскільки звичайні елементи керування зведені до мінімуму. Великий центральний екран супроводжується повністю цифровою панеллю приладів, яка майже стала нормою.
Volvo зазначає, що задні сидіння можуть бути «театром, кімнатою для переговорів або спальнею» одним натисканням перемикача або голосовою командою для зміни налаштувань вікон, сидінь, екранів, освітлення та кондиціонування повітря. Звукова система Bowers & Wilkins з 21 динаміком обіцяє перетворити EM90 на «приватний концертний зал у русі».
Потужність забезпечується електродвигуном, встановленим ззаду, потужністю 268 к.с. (200 кВт), що дозволяє розганятися до 100 км/год за 8,3 секунди. У той час як Volvo EM90 на даний момент лише задньопривідний, Zeekr 009 також поставляється з набагато більш потужною двомоторною системою повного приводу з величезною потужністю 536 к.с. і спринтом за 4,5 секунди.
Подібно до спорідненої моделі, масивну батарею ємністю 116 кВт-год можна зарядити від 10 до 80 відсотків менш ніж за 30 хвилин. Максимальний запас ходу вказано в 738 кілометрів, але це в циклі випробувань легкових транспортних засобів Китаю (CLTC). Подібно до EX90, мінівен із нульовим рівнем викидів підтримує двонаправлену зарядку для живлення інших транспортних засобів або побутової техніки.
Він надзвичайно великий: його довжина становить 5206 міліметрів, ширина - 2024 мм, а висота - 1859 мм. Він може похвалитися величезною колісною базою 3205 мм і вагою 2763 кілограми.
Volvo каже, що EM90 вже доступний для попереднього замовлення в Китаї, де він конкурує з іншими преміальними мінівенами, такими як Lexus LM і Buick GL8. Додаткові ринки поки розглядаються.
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