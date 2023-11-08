Новий треккар Mercedes-AMG GT коштуватиме від 500 000 доларів

Новий Mercedes-AMG GT2 Pro дебютував для заможних ентузіастів автоспорту, які хочуть потрапити на трасу.

Pro використовує існуючий Mercedes-AMG GT2 як відправну точку. Новий варіант отримав систему Push2Pass, яка тимчасово підвищує потужність 4,0-літрового V8 з твін-турбо до 739 кінських сил (551 кіловат) проти стандартних 697 к.с. (520 кВт) під час звичайної їзди. Послідовна шестиступенева коробка передач має змінені передавальні числа. Ціни починаються з 509 545 доларів США (або 479 000 євро).





GT2 Pro також отримав набір регульованих у чотирьох напрямках амортизаторів, тоді як існуюча трекова машина використовує тристоронні регульовані деталі. Mercedes покращує аеродинаміку нової моделі, додаючи більші торцеві пластини до заднього крила.

Усі моделі GT2 Pro мають матово-сірий корпус із блакитними смугами. 18-дюймові колеса мають відповідну колірну гамму. Елементи кузова з вуглеволокна отримали яскраву обробку.

У салоні центральна консоль покрита лаком, що надає їй блакитний відтінок. Кондиціонер забезпечує комфорт водіїв під час треку. Для безпеки автомобіль оснащений карбоновим каркасом безпеки, п'ятиточковим ременем безпеки, сітками безпеки, вогнегасником і витяжним люком на даху.

Покупці також отримують низку аксесуарів, орієнтованих на трек. Puma постачає спортивний комбінезон, рукавички, взуття та навіть білизну для змагань - про всяк випадок. Також є шолом Bell із дизайном Mercedes-AMG GT2 Pro.

Mercedes пропонує кілька варіантів для клієнтів, які шукають більше зручностей. Каркас безпеки для пасажирів означає, що другий пасажир може їхати поруч. Також доступні система охолодження сидіння та шолома та система пиття. Покупці можуть навіть домовитися про навчання від гонщиків Mercedes-AMG.

Незважаючи на те, що GT2 Pro не є легальним для перегонів у тому вигляді, як він поставляється, покупці можуть знизити його рівень, щоб бути легальним для змагань. Клієнти навіть отримують пріоритетний доступ для участі в змаганнях AMG Racing Series.

AMG GT2 і Pro - не єдині варіанти трекових автомобілів для цього спортивного купе Mercedes. У серпні автовиробник представив GT3 Edition 55 обмеженою серією всього п'ять одиниць. Модель не мала омологації FIA для змагань, тому компанія підштовхнула 6,3-літровий V8 до 650 к.с. - приблизно на 100 к.с. більше, ніж у звичайного GT3. Компанія просить за них приблизно 620 000 доларів (625 000 євро).

Ймовірно, у Mercedes на горизонті є високопродуктивний AMG GT, дозволений для використання на дорогах. Концепція E Performance мала електромотор на задній осі на додаток до 4,0-літрового V8 з подвійним турбонаддувом. Автовиробник заявив, що загальна потужність системи перевищила 800 к.с.



