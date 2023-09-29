Фінансові новини
- |
- 29.09.23
- |
- 14:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Toyota презентувала преміальний позашляховик Century
13:56 29.09.2023 |
Флагманський позашляховик Toyota Century дебютував із повністю відкидними задніми сидіннями й коштуватиме 170 000 доларів США.
Після того, як седан Crown перетворився на позашляховик, Toyota використала знайомий рецепт для преміального седана Century. Новий позашляховик від японського бренду може стати ще ексклюзивнішим, оскільки прогноз продажів становить лише 30 одиниць на місяць.
Новий автомобіль не тільки набагато розкішніший за будь-який попередній позашляховик Toyota/Lexus, але також й найдорожчий. Він коштує 25 000 000 японських ієн, що становить приблизно 170 000 доларів США.
Коробковий позашляховик із розділеними горизонтальними ліхтарями типу Genesis має вражаючі розміри: 5205 міліметрів у довжину, 1990 мм у ширину та 1805 мм у висоту. Він коротший, але ширший за седан Century і вміщує лише чотири місця замість п'яти. Нова модель може похвалитися великою колісною базою 2950 мм і має вагомі 2570 кілограмів.
Сідати та виходити з цих шикарних задніх сидінь має бути легко, оскільки на задні стійках є поручні, бічні підніжки з електричним розсувом і задні двері, які відкриваються під кутом 75 градусів. Крім того, є електричні розсувні задні двері, як у мікроавтобуса, як було показано під час презентації на досить цікавому варіанті з маркуванням GR.
Так само, як і преміальний седан, позашляховик змінив значок Toyota на користь більш престижної емблеми фенікса, яка знаходиться спереду та ззаду, а також на елегантних багатоспицевих колесах.
В основі позашляховика Century лежить платформа TNGA, але з модернізацією жорсткості кузова на кручення та іншими вдосконаленнями для підвищення комфорту їзди.
Toyota встановлює прозоре багатошарове скло з боку багажника, аби пасажири, які відпочивають на повністю відкинутих сидіннях, не чули жодного шуму, що доноситься з вантажного відділення.
Крім того, є режим Rear Comfort, який після ввімкнення розподіляє рушійне та гальмівне зусилля таким чином, щоб не заважати пасажирам на задніх сидіннях.
В основі нового Century лежить гібридна силова установка, яка базується на 3,5-літровому двигуні V6 з CVT і повним приводом завдяки встановленому ззаду електродвигуну. Завдяки сумарній потужності 406 кінських сил (303 кіловати) він відповідає потужності Lexus TX 550h+.
Модель продаватиметься у вибраних дилерів у Японії, і Toyota планує розширити можливості налаштування моделі до справді єдиних у своєму роді збірок. Седан Century теж залишиться в продажу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Невловимий» свідок, невідомі повноваження і нерухомі літаки на аеродромі «Канатове»: як відбувається розгляд справи Романа Червінського
ТОП-НОВИНИ
|Палата представників США схвалила виділення Україні $300 млн
|НАБУ розслідує виплату «зеленого» тарифу окупованим станціям брата Шурми
|Арестович відповів на скандал щодо сексистських висловів про жінок на лекціях з психології
|«Лист щастя» від Байдена. Як американські побажання перетворилися на ультиматум Банковій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Adobe запускає вебверсію Photoshop з ШІ-інструментами на базі Firefly
|Toyota презентувала преміальний позашляховик Century
|ChatGPT відтепер шукатиме відповіді в Інтернеті — у режимі реального часу та з посиланням на першоджерело
|Google закриває застосунок Podcasts: подкасти переїдуть в YouTube Music
|Простий і дієвий спосіб покращити роботу мозку і здолати стрес
|Новий чіп із КНР? Загадкова знахідка у китайському смартфоні
Бізнес
|В оновленій iOS 17 користувачі iPhone та iPad зможуть перекладати з та на українську мову
|Mercedes, BMW та Porsche можуть найбільше постраждати у тарифній суперечці між ЄС та КНР
|FTC подала антимонопольний позов до Amazon: найгучніша справа в спробі приборкати технологічних гігантів
|IT-гіганти відзвітували в ЄС про боротьбу з пропагандою з РФ
|Xiaomi анонсувала 13T / 13T Pro — обіцяє 4 великі оновлення Android та 5 років апдейтів безпеки
|У США вдруге вдало пересадили людині серце свині
|Tesla продемонструвала можливості гуманоїда Optimus - людиноподібний робот може стояти на одній нозі та сортувати предмети