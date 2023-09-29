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АНАЛІТИКА

Toyota презентувала преміальний позашляховик Century

13:56 29.09.2023 |

Транспорт

Toyota презентувала преміальний позашляховик Century

 

Флагманський позашляховик Toyota Century дебютував із повністю відкидними задніми сидіннями й коштуватиме 170 000 доларів США.

Після того, як седан Crown перетворився на позашляховик, Toyota використала знайомий рецепт для преміального седана Century. Новий позашляховик від японського бренду може стати ще ексклюзивнішим, оскільки прогноз продажів становить лише 30 одиниць на місяць.

Новий автомобіль не тільки набагато розкішніший за будь-який попередній позашляховик Toyota/Lexus, але також й найдорожчий. Він коштує 25 000 000 японських ієн, що становить приблизно 170 000 доларів США.


Коробковий позашляховик із розділеними горизонтальними ліхтарями типу Genesis має вражаючі розміри: 5205 міліметрів у довжину, 1990 мм у ширину та 1805 мм у висоту. Він коротший, але ширший за седан Century і вміщує лише чотири місця замість п'яти. Нова модель може похвалитися великою колісною базою 2950 мм і має вагомі 2570 кілограмів.

Toyota презентувала преміальний позашляховик Century

 

Сідати та виходити з цих шикарних задніх сидінь має бути легко, оскільки на задні стійках є поручні, бічні підніжки з електричним розсувом і задні двері, які відкриваються під кутом 75 градусів. Крім того, є електричні розсувні задні двері, як у мікроавтобуса, як було показано під час презентації на досить цікавому варіанті з маркуванням GR.

Toyota презентувала преміальний позашляховик Century

 

Так само, як і преміальний седан, позашляховик змінив значок Toyota на користь більш престижної емблеми фенікса, яка знаходиться спереду та ззаду, а також на елегантних багатоспицевих колесах.

Toyota презентувала преміальний позашляховик Century

 

В основі позашляховика Century лежить платформа TNGA, але з модернізацією жорсткості кузова на кручення та іншими вдосконаленнями для підвищення комфорту їзди.

Toyota презентувала преміальний позашляховик Century

 

Toyota встановлює прозоре багатошарове скло з боку багажника, аби пасажири, які відпочивають на повністю відкинутих сидіннях, не чули жодного шуму, що доноситься з вантажного відділення.

Toyota презентувала преміальний позашляховик Century

 

Крім того, є режим Rear Comfort, який після ввімкнення розподіляє рушійне та гальмівне зусилля таким чином, щоб не заважати пасажирам на задніх сидіннях.

Toyota презентувала преміальний позашляховик Century

 

В основі нового Century лежить гібридна силова установка, яка базується на 3,5-літровому двигуні V6 з CVT і повним приводом завдяки встановленому ззаду електродвигуну. Завдяки сумарній потужності 406 кінських сил (303 кіловати) він відповідає потужності Lexus TX 550h+.

Toyota презентувала преміальний позашляховик Century

 

Модель продаватиметься у вибраних дилерів у Японії, і Toyota планує розширити можливості налаштування моделі до справді єдиних у своєму роді збірок. Седан Century теж залишиться в продажу.


Toyota презентувала преміальний позашляховик Century

 

Toyota презентувала преміальний позашляховик Century

 

Toyota презентувала преміальний позашляховик Century

 

Toyota презентувала преміальний позашляховик Century
 

Toyota презентувала преміальний позашляховик Century
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Toyota
 

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