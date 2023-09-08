Mercedes-Benz презентував концепт CLA-Class із технологією EQXX

Німецький автовиробник Mercedes-Benz показав концепт задньопривідного електромобіля CLA-Class, який перший отримав платформу Mercedes Modular Architecture.

Загалом, коли автомобіль пропонується як у варіантах із двигуном внутрішнього згоряння, так і в повністю електричному варіанті, то виробнику потрібно йти на певні компроміси. Однак Mercedes-Benz змінює сценарій, випустивши концепт CLA-Class, представлений у Мюнхені на IAA 2023 разом із новою електричною платформою для компактних автомобілів компанії.





Базований на модульній архітектурі Mercedes-Benz (MMA), концепт CLA-Class може похвалитися плавним стилем, екологічними матеріалами інтер'єру та запасом ходу в 750 км за оптимістичною шкалою WLTP. І хоча деталі трансмісії та батареї обмежені, автовиробник зазначив, що CLA черпає натхнення з концепту Vision EQXX як для своїх електродвигунів, так і для інформаційно-розважальної системи Superscreen, що охоплює приладову панель.

Концепт CLA має звичну форму седана («чотиридверного купе»), яка була відмінною рисою для моделі від її появи в 2014 модельному році. Однак дизайнери змінили зовнішній вигляд, подовживши капот і вкоротивши задню частину для більш спортивних пропорцій, підкреслених яскравим гранатово-червоним шаром фарби.

Новинку ще більше відрізняє від його попередників набагато більш сміливий елемент решітки радіатора, який нагадує форму нижньої частини від родстера Mercedes-AMG SL і спортивного автомобіля GT. З панелі решітки радіатора в колір кузова піднімається галактика тривимірних освітлених зірок, що зблизька надає концепту ювелірного вигляду.

Корпоративна мова дизайну Mercedes Sensual Purity чітко простежується в гладких боках кузова та вигнутій задній частині концепту CLA, але вона була дещо переглянута з розширеними крилами, які з'явилися під чіткою хромованою смугою, яка плавно зливається з передніми та задніми ліхтарями.

Передні та задні ліхтарі мають світлодіодне освітлення на всю ширину автомобіля, а тристоронні денні ходові вогні втоплені в рельєф, а не під скляним або пластиковим листом. Це надає CLA ступінчастого носа спереду в поєднанні з формою решітки радіатора, що може бути єдиним суттєвим вигином у стилі автомобіля.

Інтер'єр

Всередині Concept CLA має багато запозичень від Vision EQXX, зокрема екологічні матеріали та високотехнологічний дисплей Superscreen. Сріблясто-біла оббивка сидінь оздоблена шкірою Nappa, яка була дублена за допомогою кавового лушпиння, інакше непридатного побічного продукту виробництва напоїв, а мерехтлива фіолетова акцентна тканина виготовлена з переробленого ПЕТ-пластику.

Смужки вирощеного в лабораторії шовку з'являються всередині дверних кишень, килимки зроблені з бамбука, а атласні сріблясті дверні ручки та оздоблення підлокітників фактично виготовлені з перероленого паперу. Цікаві елементи стилю включають класичний лавровий вінок Benz, збільшений і вишитий на сидіннях.

Найочевидніше, що Mercedes-Benz Concept CLA-Class оснащений величезною інформаційно-розважальною системою Superscreen, яка охоплює всю панель приладів і складається з трьох окремих дисплеїв: приладової панелі та сенсорних екранів у центрі та перед пасажирським сидінням.

Те, що виглядає як характерні для Mercedes вентиляційні отвори, насправді є циферблатами для двозонного клімат-контролю, причому повітряний потік фактично надходить із смуг за плаваючим Superscreen. Інформаційно-розважальною системою керує MB.OS, нова операційна система автовиробника, яка оснащена процесором з рідинним охолодженням (гордо зображеним на брандмауері) для швидшої роботи, чіткішої графіки та покращеної функціональності.

Під капотом

Оскільки це все ще концепт, а не ходовий прототип, «технічні характеристики» шоу-кара CLA є менш буквальними, а більше припущеннями щодо того, чого можна очікувати від серійної моделі, яка має вийти на ринок до кінця 2024 року. Ці характеристики поки ще більш теоритичні.

Незважаючи на те, що його батарея з водяним охолодженням відрізняється від блоку з повітряним охолодженням EQXX, Concept CLA може похвалитися рядом налаштувань ефективності та екологічності.

Будуть запропоновані два різних типи батарей: початкового рівня, економічно ефективна літій-іонна фосфатна, та флагманська анодна з оксиду кремнію для більш високої щільності енергії. Акумуляторні елементи утримуватимуться на місці за допомогою клею замість гвинтів, що економить вагу, матеріали та гроші, забезпечуючи ще кращу структурну цілісність. І хоча бренд не розрив розмір батареї, він назвав вищезгадані 750 км запасу ходу та споживання енергії у 8,4 км на кіловат-год. Якщо порахувати, то можна отримати батарею з корисною ємністю 89,6 кВт-год.

Електрична архітектура на 800 вольт надає Concept CLA-Class можливість швидкої зарядки постійним струмом потужністю 250 кіловат, що дозволяє збільшити запас ходу приблизно 400 км за 15 хвилин.

Вирушаючи в дорогу, батарея CLA надсилає електроенергію до компактного блоку електроприводу Mercedes-Benz (MB.EDU), який об'єднує електродвигун, двошвидкісну трансмісію та відповідні інвертори та електроніку. Кожен агрегат важить 110 кг та видає 235 кінських сил, а використання рідкісних металів у MB.EDU набагато менше, ніж у попередніх двигунах Mercedes для кращої стійкості.

На представленому концепті привід встановлено на задній осі, але платформа MMA також може бути оснащена двома двигунами, тобто серійний CLA повинен мати електрифікований повний привід. Mercedes не підтверджує, чи буде бензинова версія мати задній або передній привід у базовій формі.

Плани виробництва

Якщо говорити про всі версії, то на платформі MMA, окрім CLA, з'являться як мінімум три варіанти - два кросовери та універсал. Як і чотиридверний седан, інші автомобілі, ймовірно, також пропонуватимуть двигуни внутрішнього згоряння, хоча варіант електрокара має з'явитися першим. Інші деталі щодо автомобілів на MMA ще не визначено, хоча за припущенням CLA shooting brake, GLA та GLB дебютують незабаром після CLA.

Зрозуміло, що ціна на ці продукти ще навіть не сформована, але Mercedes вже заявляв, що пройде деякий час, перш ніж електромобілі досягнуть паритету вартості з автомобілями внутрішнього згоряння.

Серійний CLA має вийти на європейські дороги до кінця наступного року.



