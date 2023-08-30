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АНАЛІТИКА

Mercedes-Benz представив оновлений кросовер EQB

13:30 30.08.2023 |

Транспорт

Mercedes-Benz представив оновлений кросовер EQB

 

Повністю електричний компактний позашляховик Mercedes-Benz EQB отримав оновлений 10,25-дюймовий сенсорний екран, нову чорну "решітку радіатора" з зірковим малюнком.

Mercedes-Benz представив оновлений кросовер EQB

 

Оновлений повністю електричний позашляховик Mercedes-Benz EQB 2024 року офіційно представлений і має кілька нових функцій, які повинні зробити його привабливішим для потенційних покупців.

Mercedes-Benz представив оновлений кросовер EQB

 

Рестайлінговий EQB тепер поставляється в стандартній комплектації з новорозробленою чорною панеллю, яка має фірмовий візерунок зірки німецького бренду спереду, де була б решітка радіатора на автомобілі з ДВЗ, перероблені задні світлодіодні ліхтарі, нове покоління інформаційно-розважальної системи та оновлені системи допомоги водієві.

Mercedes-Benz представив оновлений кросовер EQB

 

Крім того, EQB 2024 модельного року оснащено функцією Plug & Charge, яка дозволяє водіям легше заряджати високовольтну батарею, просто підключивши зарядний кабель, без необхідності автентифікації або введення додаткових відомостей на екрані зарядного пристрою. Щоб це працювало, власники повинні мати договір із вибраним стороннім постачальником для отримання місця оплати та виставлення рахунків.

Зміни всередині

У стандартній комплектації новий компактний позашляховик тепер має 10,25-дюймовий центральний сенсорний екран, на якому працює оновлене покоління інформаційно-розважальної системи компанії MBUX. Водій може обрати три стилі відображення - тонкий, спортивний і класичний - і три режими - навігація, допомога та обслуговування, а функцію голосового керування покращено порівняно з попереднім модельним роком.

Mercedes-Benz представив оновлений кросовер EQB

 

На кермі також є сенсорні панелі керування, і є можливість мати два так звані Sound Experiences - комп'ютерно створені звуки - у поєднанні з наявною системою об'ємного звучання Burmester. Крім того, у магазині Mercedes можна придбати два додаткових Sound Experience.

Список опцій також включає систему об'ємного звуку Dolby Atmos, яка може запропонувати захопливий звук, дозволяючи слухачам чути музику майже так само чітко, як оригінальне бачення художників у студії, кажуть у Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz представив оновлений кросовер EQB

 

Більше того, німецький виробник розкішних автомобілів зазначив, що оновлений EQB оснащений новою багатоцільовою камерою та новою камерою заднього виду, а додатковий пакет допомоги при водінні був дещо покращений: система Active Lane Keeping Assist тепер надає дані через систему кермового управління замість гальмування через ESP.

Mercedes-Benz EQB 2024 року в стандартній комплектації з п'ятьма місцями для сидіння, але опціонально може бути оснащений семимісним розташуванням.

Під капотом

Доступні три варіанти, кожен з яких підтримує зарядку від змінного струму до 9,6 кіловат і швидку зарядку від постійного струму до 100 кВт: EQB 250+, EQB 300 4Matic і EQB 350 4Matic.

Mercedes-Benz представив оновлений кросовер EQB

 

Перший має передній привід і оснащений електродвигуном потужністю 188 кінських сил, тоді як версії 4Matic оснащені двома електродвигунами - один спереду, другий ззаду. У EQB 300 максимальна потужність становить 225 к.с., тоді як EQB 350 видає 288 к.с. Усі комплектації живляться від батареї ємністю 70,5 кіловат-годин (корисної).


За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Mercedes-Benz
 

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