Volvo представила найменший електромобіль бренду EX30

Повністю електричний Volvo EX30 представлений як найменший позашляховик і електромобіль бренду на сьогодні. Пропонуючи зручнішу для міста та доступну альтернативу електричним позашляховикам XC40 Recharge та C40 Recharge, Volvo EX30 є першим субкомпактним кросовером бренду та четвертою повністю електричною моделлю.





Він коштуватиме від 34 950 доларів у США, де він доступний для попереднього замовлення, і близько 36 000 євро в Європі, при цьому в Volvo зазначили, що ціна буде подібна до позашляховика з двигуном внутрішнього згоряння такого ж розміру.

Говорячи про розміри, EX30 має довжину 4233 міліметри, ширину 1837 мм і висоту 1555 мм, а колісна база становить 2650 мм.

Volvo зазначила, що шасі EX30 було налаштовано таким чином, щоб максимально використати компактні розміри автомобіля, його низький центр ваги та відносно низьку та рівномірно розподілену вагу - його мінімальна споряджена вага становить 1830 кг.

Представлений сьогодні в Мілані, EX30 приймає ту саму схему найменування, що й більший Volvo EX90, з префіксом EX, який вказує на те, що він доступний лише як повністю електрична модель.

Він також має стиль, подібний до EX90, із основними елементами, включаючи закриту решітку радіатора, цифрове відтворення фар «Молот Тора», розділені задні ліхтарі в подібному розташуванні та дещо подібне розташування панелі приладів.

Зверніть увагу, EX30 не є копією EX90. Профіль має висхідну лінію, яка завершується товстою задньою стійкою, створюючи оптичну ілюзію «плаваючого даху», капот різкіше занурюється до носа, а м'язисті колісні арки набагато помітніші, ніж на EX90.

Всередині EX30 вирізняється мінімалістичним скандинавським дизайном салону, змішаним із передовими технологіями. Приладова панель має 12,3-дюймову одноекранну інформаційно-розважальну систему в центрі та звукову панель, що охоплює всю верхню частину приладової панелі під лобовим склом - перша в своєму роді в автомобілі.

Автовиробник каже, що він тісно співпрацював з технологічними партнерами, такими як Google, Apple і Qualcomm, щоб забезпечити найкращу можливу взаємодію з користувачем, а також з ECARX через спільне підприємство програмного забезпечення HaleyTek, щоб створити «найкращу інформаційно-розважальну платформу» для свого клієнтів. EX30 також отримуватиме оновлення програмного забезпечення по повітрю.

Основні технічні характеристики включають цифровий ключ, сумісний із широким спектром марок і моделей телефонів, спеціальну програму, що пропонує всі відповідні послуги, пов'язані з автомобілем (заряджання, місцезнаходження, замикання/розблокування та нагрівання), а також останнє покоління функції Park Pilot Assist. Остання, як кажуть, обробляє всі типи паркувальних місць, включаючи паралельні, вигнуті, перпендикулярні та діагональні місця для паркування.

Що стосується дизайну інтер'єру, клієнти можуть вибирати між чотирма окремими темами інтер'єру та п'ятьма різними темами навколишнього освітлення - кожна з яких поєднується з навколишнім звуковим пейзажем.

Volvo пропонує клієнтам EX30 два варіанти силових агрегатів у США, які називаються Single Motor Extended Range і Twin Motor Performance. Перший поєднує встановлений ззаду електродвигун потужністю 268 кінських сил (200 кіловат) і 343 ньютон-метра крутного моменту з акумулятором розширеного діапазону з корисною ємністю 64 кіловат-години.

Акумулятор має хімічний склад NMC (літій, нікель, марганець і кобальт) і дозволяє EX30 Single Motor Extended Range запропонувати приблизно 442 км запасу ходу між заряджаннями.

EX30 Twin Motor Performance додає передній електродвигун для можливості повного приводу та загальної потужності 422 к.с. (315 кВт) і 543 Нм системного крутного моменту. Цього достатньо для спринту 0-100 км/год за 3,4 секунди, що робить EX30 Twin Motor Performance найшвидшим серійним автомобілем Volvo в історії.

Ця модель із подвійним двигуном оснащена такою ж батареєю NMC ємністю 64 кВт-год і, за оцінками, забезпечує запас ходу близько 426 км.

У Європі та на інших ринках Volvo також запропонує одномоторну силову установку початкового рівня, яка поєднує той самий задній двигун потужністю 268 к.с. з акумуляторною батареєю LFP з корисною ємністю 49 кВт-год і орієнтовним запасом ходу близько 322 км.

Що стосується заряджання, варіанти з живленням від батареї NMC мають пікову потужність заряджання постійним струмом 153 кВт, що забезпечує цикл заряджання на 10-80 відсотків за трохи більше 26,5 хвилин. Версія батареї LFP заряджається на потужності до 134 кВт, для завершення того самого циклу потрібно 26 хвилин.

Починаючи з 2024 року, Volvo EX30 також буде доступний як варіант Cross Country, орієнтований на позашляхові мандрівки, із збільшеним дорожнім просвітом, 19-дюймовими чорними колесами або 18-дюймовими колесами зі спеціальними шинами для бездоріжжя, захистом, спеціальними чорними панелями спереду. бампер і кришка багажника, а також бренд Cross Country. Volvo почне приймати замовлення на EX30 Cross Country у 2024 році, як очікується, і виробництво почати пізніше того ж року.