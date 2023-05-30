Toyota представила нове покоління Tacoma

Toyota Tacoma TRD Pro 2024 року



Пікап Toyota Tacoma нового покоління отримав гібрид потужністю 326 к.с. та більше майстерності на бездоріжжі.

Конкуренція серед пікапів середнього розміру знову набирає обертів. Nissan Frontier зарекомендував себе як привабливий варіант у своєму класі, тоді як Chevrolet, GMC і Ford мають абсолютно нові версії своїх власних середньорозмірних автомобілів Colorado, Canyon і Ranger. Нарешті офіційно представлено Toyota Tacoma 2024 року, який вперше розкриває деталі після багатомісячних тизерів.





Цього року виповнюється три десятиліття з моменту появи першого Tacoma в США, і навіть маючи найстаріший дизайн у своєму класі, поточний Taco все ще залишається найпопулярнішим.

Toyota Tacoma TRD Pro 2024 року

Минулого року Toyota продала понад 230 000 екземплярів. Але наступні кілька років можуть стати ще кращими, оскільки пікап 2024 року дебютує з кількома новинками, включаючи гібридну силову установку та новий міцний рівень комплектації Trailhunter.

Toyota Tacoma Limited 2024 року

Найцікавіші деталі знаходяться під капотом; Toyota пропонує чотири різні потужності для Tacoma, починаючи з базової компелктації SR. Стандартною версією є новий 2,4-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, який видає 228 кінських сил і 323 Нм крутного моменту в парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач.

Toyota Tacoma Trailhunter 2024 року

Покупці можуть перейти звідти на SR5 і отримати більш потужну версію того самого двигуна з турбонаддувом потужністю 270 к.с. і 420 Нм. Тим більше, вона пропонується з шестиступеневою механічною коробкою передач з автоматичним регулюванням обертів. Той самий оновлений двигун із восьмиступеневою автоматикою додає ще більше привабливості, доводячи потужність до 278 к.с. і 429 Нм.

Toyota Tacoma Trailhunter 2024 року

На вершині асортименту Tacoma вперше пропонує опціональний гібридний двигун. Запозичений бренд I-Force Max у більшої Tundra додає батарею ємністю 1,9 кіловат-годин і електромотор потужністю 48 к.с., які на базі 2,4-літрового двигуна з турбонаддувом доводять загальну потужність до 326 к.с. і 630 Нм. Це майже вдвічі більше, ніж у базової моделі V6, і поступається лише новим Ranger Raptor потужністю 405 кінських сил (але Taco все ще має більший крутний момент).

Toyota Tacoma Trailhunter 2024 року

Задній привід все ще є стандартним для таких комплектацій, як SR і SR5, але тепер він оснащений диференціалом обмеженого тертя. Повнопривідні моделі мають двошвидкісну роздавальну коробку з електронним керуванням із високою та низькою передачами, а також оновлену систему Active Traction Control із диференціалом обмеженого ковзання. Кращим вибором виглядає топова модель Limited із гібридним двигуном I-Force Max і постійним повним приводом із центральним блокуванням диференціала.

Toyota Tacoma TRD Sport 2024 року

Новий Tacoma отримав жорсткішу естетику, ніж деякі конкуренти. Тонкі фари прикрашають передній бампер із штучними вентиляційними отворами, які стікають до нижньої решітки радіатора. TRD Sport використовує просту чорну решітку радіатора з желеподібним значком Toyota по центру, а топова комплектація Limited використовує той самий значок Toyota, але тепер із хромованим оздобленням горизонтальних планок та відповідними хромованими колесами.

Toyota Tacoma Trailhunter 2024 року

Міцні моделі TRD Pro і Trailhunter використовують ретро-напис «TOYOTA» на решітці радіатора, і обидві вони пропонують додаткові міцні візуальні ознаки, такі як передній захист, горизонтальні світлодіодні ходові вогні та унікальні комбіновані колеса та шини, розроблені для бездоріжжя. TRD Pro має чорні 18-дюймові колеса, обтягнуті 33-дюймовими позашляховими шинами Goodyear, а Trailhunter - унікальні 18-дюймові бронзові колеса з такою ж гумою.

Toyota Tacoma Trailhunter 2024 року

Нова платформа TNGA-F Taco використовує високоміцну сталь у всьому шасі для покращення жорсткості та алюміній у верхній частині корпусу, щоб допомогти зменшити вагу. Доступна багатоважільна задня підвіска скидає торішні листові ресори для нової пружиної установки на подвійній кабіні SR5 і в комплектації TRD Sport і вище, з підвіскою, налаштованою індивідуально для кожної моделі.

Toyota Tacoma Trailhunter 2024 року

TRD Pro все ще має найкраще обладнання зі стандартними амортизаторами Fox, тоді як модель TRD Off-Road використовує ті самі амортизатори Bilstein, що й минулого року, а TRD Sport має спеціальні налаштовані TRD амортизатори для кращого відчуття на дорозі.

Toyota Tacoma Limited 2024 року

Одним недоліком є те, що Tacoma трохи втрачає здатність буксирувати в порівнянні з попередньою моделлю. Максимальне буксирування становить 2950 кг на SR5 I-Force і TRD PreRunner, що приблизно на 136 кг менше, ніж минулого року. Хороша новина полягає в тому, що корисне навантаження покращилося до вражаючих 775 кг на моделі TRD Off-Road порівняно з минулорічним максимальним показником у 764 кг. А щоб спростити буксирування, Toyota надала новому Tacoma розширені функції причепа, такі як контролер гальм причепа, резервне управління причепом та цифрове дзеркало заднього виду.

Інтер'єр

Toyota Tacoma TRD Pro 2024 року

Новий 8,0-дюймовий сенсорний екран є стандартним для Tacoma, а додатковий 14,0-дюймовий дисплей є стандартним для Limited, TRD Pro і Trailhunter. Цей більший екран поєднується з 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів, а менша 7,0-дюймова панель є стандартною. Обидва дисплеї використовують інформаційно-розважальний інтерфейс Toyota, представлений на Tundra, який має бездротову сумісність з Apple CarPlay і Android Auto, а також бездротову зарядку телефону Qi. Знімний динамік JBL Bluetooth доступний разом із оновленим аудіосистемою JBL із 10 динаміками.

Toyota Tacoma TRD Pro 2024 року

Tacoma також безпечніша, ніж будь-коли: Toyota Safety Sense 3.0 є стандартною для всіх версій Tacoma 2024 року. Це включає в себе такі функції, як попереднє зіткнення з функцією виявлення пішоходів, попередження про виїзд зі смуги руху з допоміжним керуванням, адаптивний круїз-контроль на повній швидкості, асистент визначення смуги руху, асистент дорожнього руху, автоматичне вмикання дальнього світла фар і нова функція проактивного водіння.

Toyota Tacoma TRD Pro 2024 року

Proactive Driving поєднує камеру та радарні системи Tacoma для створення вдосконаленої форми адаптивного круїз-контролю, що забезпечує гальмування, дросельну заслінку та кермування навіть на злегка звивистих дорогах. Ця система є новою для Toyota і дебютує на Tacoma.

Toyota Tacoma Limited 2024 року

Tacoma TRD Pro все ще залишається талановитим пікапом на бездоріжжі, і цього року він став ще кращим завдяки оновленим позашляховим модернізаціям. Незважаючи на те, що технічно кути з'їзду на заїзду є трохи меншими - 33,8 та 23,5 градусів цього року проти 36,4 та 24,7 градусів минулого року - кілька нових опцій допомагають іншим. Доступне від'єднання передньої стійки стабілізатора зменшує вібрації на 10 відсотків порівняно з попередньою генерацією, а додаткові камери для бездоріжжя з монітором Multi-Terrain, який проектується на 14,0-дюймовому сенсорному екрані, забезпечують ще чіткіший огляд дороги попереду.

Toyota Tacoma Limited 2024 року

Функція Multi-Terrain Select режим водіння тепер поширюється на 4WD High, а також 4WD Low, з трьома режимами, які можна регулювати на ходу: болото, бруд і пісок. У Toyota також кажуть, що функція Crawl Control - в основному круїз-контроль для бездоріжжя - набагато тихіша, ніж минулого року, і має п'ять регульованих швидкостей. А для комфорту на трасі, Toyota розробила сидіння IsoDynamic Performance Seat із вбудованими амортизаторами, які допомагають гасити рухи тіла та стабілізувати голову та шию водія.

Toyota Tacoma Trailhunter 2024 року

Але для любителів позашляхових подорожей Toyota представила нову комплектацію Trailhunter на 2024 рік. У ній замінено амортизатори Fox TRD Pro на 2,5-дюймові ковані однотрубні амортизатори Old Man Emu, розроблені австралійською компанією ARB спеціально для далеких поїздок по бездоріжжю. Є нові сталеві бампери, міцніші задні точки відновлення, підвищена жорсткість для таких речей, як намети на даху, і вибір 5- або 6-футового ліжка залежно від потреб у мандрівках.

Toyota Tacoma TRD Sport 2024 року



Компанія поки не оприлюднила ціни на нове покоління Toyota Tacoma, але інформація з'явиться ближче до дати початку продажу наприкінці 2023 року.