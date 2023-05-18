Ford представив абсолютно новий E-Tourneo Courier, повністю електричний компактний автомобіль для перевезення людей із зовнішнім виглядом позашляховиків, який вийде на європейські ринки з кінця 2024 року.





По суті, це пасажирська версія фургона E-Transit Courier, представленого минулого місяця, адже Ford E-Tourneo Courier описується автовиробником як п'ятимісний багатофункціональний автомобіль для зручного використання у місті.

З точки зору стилю, E-Tourneo Courier ґрунтується на зовнішньому вигляді E-Transit Courier, привносячи більше схожий на позашляховик дизайн, особливо в представленій тут комплектації Active, яка додає контрастний колір даху, молдинги колісних арок, рейлінги на даху та унікальні тканини сидінь. E-Tourneo Courier Active також має передні та задні захисні пластини.

Як і у випадку з E-Transit Courier, E-Tourneo Courier пропонуватиме як ДВЗ, так і повністю електричні трансмісії. Версію EV буде легко відрізнити від свого бензинового аналога завдяки ексклюзивній світловій панелі від краю до краю та фірмовій хромованій ромбовій решітці Ford.

Всередині E-Tourneo Courier має такий самий дизайн приладової панелі, як і E-Transit Courier, з основними особливостями, включаючи так звану панель приладів «digiboard», що складається з повністю цифрової панелі приладів та інформаційно-розважальної системи SYNC 4, якою керують через великий 12-дюймовий сенсорний екран. .

Доступні бездротова інтеграція з Android Auto та Apple CarPlay, а також панель для заряджання телефону, а автомобіль також пропонує можливість оновлення по повітрю (OTA).





Ззаду електричний транспортний засіб має поділену в співвідношенні 60-40 задню лавку та більш ніж на 44 відсотки більше простору в багажнику, ніж попередній Tourneo Courier. Пасажири також отримають перевагу від покращеного простору для плечей і голови, а також цікаві опції, включаючи центральну консоль з можливістю конфігурації, приховану шухляду і додатковий багажник об'ємом 44 літри.

Як і передбачувано, E-Tourneo Courier має електричну силову установку з E-Transit Courier, що означає, що він працює переднім електродвигуном потужністю 100 кіловат (134 кінських сили), який пропонує вибір режиму водіння з однією педаллю - поряд зі звичайним, режими водіння Eco та Slippery.

Ford не оголосив ємності акумуляторної батареї, але зазначив, що для заряджання потрібно як 11 кВт змінного струму, так і 100 кВт постійного струму. Типова нічна зарядка змінним струмом від 10 до 100 відсотків займає 5,7 години, тоді як зарядка від 10 до 80 відсотків займає менше 35 хвилин на швидкому зарядному пристрої постійного струму, що дозволяє клієнтам збільшити запас ходу на 87 кілометрів за 10 хвилин.

Модель Tourneo Courier з бензиновим двигуном стане першою, яку можна буде замовити цього літа, а поставки почнуться до кінця 2023 року. Виробництво повністю електричного E-Tourneo Courier почнеться з другої половини 2024 року, а поставки очікуються наприкінці 2024 року.

Обидва варіанти виготовлятимуть на заводі Ford у Крайові, Румунія, де також виготовлятимуть майбутній повністю електричний кросовер Puma. E-Tourneo Courier є одним із 10 повністю електричних автомобілів, які Ford зобов'язався запропонувати в Європі до 2024 року.







