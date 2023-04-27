Mercedes-Benz представив нове покоління E-Class

Шосте покоління Mercedes-Benz E-Class отримало нові технології, зокрема керування задніми колесами, великий MBUX екран та багато іншого.

Дебютувавши в 2016 році п'яте покоління E-Class (W213) стало вітриною всіх наявних технологій виробника, і шоста генерація (W214) наслідує цей приклад. Отже Mercedes-Benz E-Class 2024 модельного року поєднує в собі еволюційний дизайн екстер'єру та старі двигуни з революційним інтер'єром, наповненим екранами та камерами - до п'яти залежно від вибраних опцій.





У лютому Mercedes зробив дивний крок, представивши новий салон E-Class разом із фотографіями та скромним переліком функцій. Зазначалось, що MBUX Superscreen працюватиме повною мірою незалежно від обраного рівня комплектації E-Class.

Екран дуже схожий на стандартний від моделі EQE та включає окремий дисплей водія з широким екраном, що зливається з центральним дисплеєм. Пропонуються два стилі відображення: спортивний, який призначений для любителів водіння з великою кількістю червоного освітлення та центральним тахометром, та класичний.

Для тих, хто обере опціональний пакет MBUX Premium Plus, додається екран пасажира. Він підключений до датчиків на пасажирському сидінні, тому активується, лише якщо там хтось сидить. Екран розроблений таким чином, щоб пасажири мали повний огляд, закриваючи його від водія, щоб не відволікати увагу під час подорожі.

Говорячи про відволікаючі фактори, варто згадати про п'ять камер для салону E-Class. Лише одна є стандартною - монокамера, яка стежить за водієм, щоб його очі були на дорозі. Розташування стереокамери додає ще один монітор водія до дисплея приладів, щоб допомогти з вдосконаленими системами допомоги водієві, тоді як жестова камера на панелі керування над головою є частиною функції MBUX Interior Assistant. Також доступні дві RGB-камери, одна - відеореєстратор, а друга - камера для селфі. Останню, за словами Mercedes, можна використовувати для зустрічей у Zoom під час подорожі. А точніше, коли безпечно припаркуватись біля дороги.

Також є додатковий 3D-дисплей водія, який використовує стереоскопічний ефект. По суті, ліве та праве око бачать різні пікселі на екрані, створюючи відчуття глибини, подібне до тих дивних стереоскопічних фотографій, на які потрібно схрестити очі, щоб подивитися. Крім того, є додаткова функція активного навколишнього освітлення, яка дозволяє м'якому внутрішньому світлодіодному освітленню синхронізуватися з музикою, що лунає на аудіосистемі Burmester.

У Mercedes кажуть, що новий E-Class - це більше про "софт", а не "залізо", і седан використовує нову єдину комп'ютерну систему, яка, серед іншого, забезпечує додаткову сумісність із сторонніми програмами.

На даний момент покупці можуть отримати такі розважальні програми, як гра Angry Birds, програми для відеоконференцій (Webex або Zoom), або здійснювати пошук в Інтернеті через браузер Vivaldi. Відеоплатформа TikTok також включена. І це все на додаток до пов'язаних з автомобілем функцій, таких як клімат-контроль, положення сидіння, дзеркала, продуктивність і навігація.

Аби допомогти водіям справлятися з усіма функціями E-Class, Mercedes оновив свою систему голосових команд. Коли в машині лише одна людина, ключове слово «Hey Mercedes» більше не потрібне для запуску команди. Крім того, E-Class використовує вдосконалену систему штучного інтелекту, яка з часом запам'ятає процедури водія та автоматично їх виконує. Власники E-Class також можуть використовувати попередньо встановлені процедури або створювати нові, починаючи від конкретних кліматичних налаштувань до освітлення тощо.

Знайома форма кузову E-Class збережена, але спереду можна побачити ефект еквалайзера завдяки глянсовій чорній панелі, що з'єднує стандартні світлодіодні фари. Дещо більша решітка розташована посередині, окреслена хромованими або додатковими світлодіодними ходовими вогнями. Також в якості опції є цифрові фари з функцією проекції, а ззаду акуратні світлодіодні задні ліхтарі містять елементи трикутної зірки. Дверні ручки є стандартними, а розміри коліс варіюються від 18 до 21 дюйма.

Новий E-Class отримує опціональне заднє кермове управління, яке може повертати колеса на 4,5 градусів на швидкості нижче 90 км/год. Mercedes зазначає, що цього достатньо, щоб скоротити радіус повороту седана на майже 90 мм. На вищих швидкостях задні колеса можуть повертатися до 2,5 градусів для додаткової стабільності, маневреності та продуктивності.

Функція доступна із додатковим технологічним пакетом, який також додає систему пневматичної підвіски Airmatic із безперервним регулюванням амортизації. Він також підтримує кліренс автомобіля, а на швидкості вище 120 км/год опускає E-Class трохи більше ніж на 15 см для кращої ефективності та нижчого центру ваги.

Під капотом знаходяться (майже) ті самі двигуни, що використовувалися для попереднього E-Class. E 350 все ще має 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, хоча він отримав маленький електромотор, щоб стати м'яким гібридом. Потужність оцінюється в 255 кінських сил і 400 Нм крутного моменту, хоча додаткові 20 к.с. доступні з функцією наддуву.

Турбована рядка "шістка" E 450 все ще є м'якою гібридною системою, хоча потужність досягає 375 к.с. та генерує 500 Нм крутного моменту, і, так само, доступне прискорення на 20 к.с. У Mercedes-Benz ще немає доступних оцінок продуктивності та ефективності, але для США не пропонуватиметься плагін-гібридна версія.

Так само немає інформації про ціни на новий E-Class, а також немає конкретної дати початку продажу. Виробництво почнеться пізніше цього року на заводі автовиробника в Зіндельфінгені та в Пекіні.