Новий кросовер Smart #3 дебютував у кузові купе

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Перезавантаження Smart як повністю електричного бренду преміум-класу продовжується з показом нового електричного кросовера-купе #3.

Дебютувавши на Шанхайському автосалоні, ця нова модель приєднається до існуючої моделі #1 у оновленому асортименті, поділяючи її індивідуальні основи електромобілів, які були розроблені спільно з китайською автомобільною компанією Geely.





До речі, раніше новинка вже світилась на патентних фото й тепер її зовнішність офіційно підтверджена.

Наразі було підтверджено небагато конкретних деталей щодо Smart #3, але вочевидь модель зберігає мову дизайну, сформовану командою Mercedes під керівництвом шеф-дизайнера Гордона Вагнера. Прикладом цього є гладкий кузов #3, передні та задні світлові панелі та розкладний капот - елементи, які дебютували на більш прямокутному #1.

Очікується, що під капотом обидва розділять більшість своїх силових агрегатів і елементів шасі, причому розробкою керуватиме в основному Geely. Це включає використання платформи китайської групи Sustainable Experience Architecture або SEA, яка також є в моделях Zeekr і, зрештою, Volvo.

За припущеннями, акумуляторна батарея корисною ємністю 62 кВт-год розміститься між осями, а також буде доступна трансмісія з одним або двома двигунами.

Базові одномоторні комплектації Smart #1 виробляють 268 кінських сил і 343 Нм крутного моменту, що дозволяє розганяти до 100 км/год за 6,7 секунди.

Потужніша двомоторна версія Brabus із часом буде додана до асортименту, у якій #1 вироблятиме 422 к.с. Очікується, що всі ці варіанти трансмісії будуть поставлятися до нового #3.

Салон також ґрунтується на дизайні, вперше побаченому на #1, але має нові елементи дизайну на плавній панелі приладів, які створені, щоб надати їй більш спортивного відчуття. До них відносяться нові круглі вентиляційні отвори та використання більш спортивних матеріалів і обробки.

Smart #3 дебютує в Європі у вересні, а китайський запуск запланований у 2024 році. До того часу Smart розпочне свою нову еру в Європі з #1, який буде доступний з літа.