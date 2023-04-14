Mercedes представив оновлений позашляховик GLS 2023 року

Mercedes-Benz GLS-Class

Новий преміальний позашляховик Mercedes GLS отримав оновлений зовнішній вигляд, оновлену інформаційно-розважальну систему та технологію м'якого гібрида для версій AMG.

Актуальне покоління Mercedes GLS отримало невеликі оновлення стилю та технологій. Ззовні передню решітку радіатора було переглянуто, щоб зробити її більш яскравою, а задні ліхтарі тепер структуровані у вигляді трьох горизонтальних блоків, а не двох, як у попередній версії.





Усередині два 12,3-дюймових цифрових екрани (для приладів та інформаційно-розважальної системи) працюють з останньою версією операційної системи Mercedes MBUX, яка тепер включає 360-градусну камеру, що допомагає паркуватися.

Mercedes-Benz GLS-Class

Більшістю функцій автомобіля можна керувати за допомогою сенсорного керування на кермі або за допомогою системи голосового керування «Hey Mercedes». Apple CarPlay і Android Auto входять у стандартну комплектацію, тому можна використовувати програми телефону.

Mercedes-Benz GLS-Class

Нові технології також є у пасажирів: кожне сидіння другого ряду може бути оснащено власним інформаційно-розважальним екраном, а також USB-портами з достатньою потужністю для зарядки телефону чи ноутбука. Як і раніше, GLS вміщує до семи осіб, що відповідає конкурентам BMW X7 і Range Rover.

Mercedes-Benz GLS-Class

Для GLS є два бензинових двигуна на вибір: 3,0-літровий шестициліндровий агрегат потужністю 375 к.с. у GLS 450 та 4,0-літровий V8 потужністю 510 к.с. у GLS 580.

Mercedes-Benz GLS-Class

Для довгих мандрівок доступні дві дизельні моделі: 308 к.с. від 3,0-літровий GLS 350d і 3,0-літровий GLS 450d потужністю 362 к.с.

Mercedes-Benz GLS-Class

Усі версії оснащені системою повного приводу Mercedes 4Matic.

Mercedes-Benz GLS-Class

Версія Maybach під назвою GLS 600 обіцяє ще вищий рівень продуктивності та розкоші з версією 4,0-літрового бензинового V8 потужністю 550 к.с. і 23-дюймовими легкосплавними дисками.

Mercedes-Maybach GLS600

Однак, якщо потрібно їхати дійсно швидко, Mercedes-AMG GLS 63 пропонує ще більше потужності від бензинового V8 (603 к.с.) з м'якою гібридною системою.

Mercedes-AMG GLS63

Очікується, що ціни на оновлений GLS стартуватимуть від 100 000 євро, що вище ніж треба заплатити за конкурентний X7, але значно дешевше за семимісний Range Rover з довгою колісною базою.

Mercedes-Benz GLS-Class

Mercedes-Benz GLS-Class

Mercedes-Maybach GLS600

Mercedes-Maybach GLS600

Mercedes-Maybach GLS600

Mercedes-Maybach GLS600

Mercedes-Maybach GLS600

Mercedes-Maybach GLS600

Mercedes-Maybach GLS600

Mercedes-Maybach GLS600

Mercedes-Maybach GLS600

Mercedes-AMG GLS63

Mercedes-AMG GLS63

Mercedes-AMG GLS63

Mercedes-AMG GLS63

Mercedes-AMG GLS63

Mercedes-AMG GLS63

Mercedes-AMG GLS63

Mercedes-AMG GLS63

Mercedes-AMG GLS63

Mercedes-AMG GLS63

Mercedes-AMG GLS63



