Ford представив новий електричний позашляховик Explorer

Ford Explorer створений на тій же платформі MEB, що й Volkswagen ID.4 та є результатом постійного партнерства між двома брендами. Компанії вже поділилися своїм досвідом у сегментах комерційних автомобілів, фургонів і пікапів, а тепер прийшла черга легкових електромобілів.





Тим не менш, Ford вирішив не просто копіювати Volkswagen ID.3 та ID.4, а прислухатися до детальних відгуків клієнтів, які критикували деякі недоліки VW.

З передньої сторони Explorer займає більш кремезну, більш агресивну позицію, ніж дружелюбні моделі ID. Ламетоподібні світлодіодні фари Ford з'єднані оздобленням, яке провідний дизайнер Джордан Демків називає панеллю автомобіля «від берега до берега».

Срібляста накладка на пороги та обшивка кузова по всій довжині автомобіля, за словами Ford, дозволили переосмислити «міцну привабливість культового позашляховика Ford Explorer - спеціально для клієнтів у Європі».

Плаваючий дизайн даху завдяки чорним стійкам із напівпрозорою графікою на останній із них імітує дизайн американського "бензинового" Explorer. Покупці отримають на вибір колісні диски розміром від 19 до 21 дюйма, а також ряд варіантів зовнішнього фарбування.

Задня частина має таку ж прямокутну форму, що й передня, зі світлодіодними ліхтарями, з'єднаними чорною окантовкою.

Усередині Ford суттєво відрізняється від спорідненого VW ID.4.

Explorer має регульований 15-дюймовий портретний екран, який є унікальним завдяки програмному забезпеченню Ford SYNCMove, котре забезпечує повноекранне відображення, а також доступ до всіх звичайних параметрів підключення смартфона.

Його положення регулюється в 20 ступенів, змінюючи кут нахилу дисплея до 30 градусів і пропонуючи вертикальний огляд для складних завдань, таких як покрокова карта, до більш спокійної орієнтації, яка краще підходить для руху по автомагістралі.

У верхній частині приладової панелі є стандартна звукова панель із опціональним 10-кольоровим освітленням, яке реагує на різні режими водіння. Також є п'ятидюймова цифрова панель приладів, котра показує швидкість, діапазон і навігаційні інструкції.

Ford стверджує, що «кожна точка дотику виконана з м'яких на дотик матеріалів», включно з верхньою частиною дверей, які мають «стабільну 3-міліметровий вигин» для «гнучкого відчуття».

Explorer має 450-літровий багажник й це на 100 літрів менше, ніж у ID.4 (ймовірно, через коротші задні звиси). Є рухома підлога багажника, а якщо скласти задні сидіння, можна отримати 1400 літрів.

Також помітно, що деякі елементи обробки від Volkswagen все ж з'явились у новому Explorer. Йдеться про поворотний селектор передач і перемикачі вікон. Останній все ще використовує дві кнопки замість чотирьох, що вимагає додаткового натискання для керування задніми вікнами спереду.

Топовий Explorer отримає два двигуни, які видають сукупну потужність 335 к.с. - на 40 к.с. більше, ніж у гарячого VW ID.4 GTX. Флагман Ford проїде 490 км на одній зарядці та розрахований на буксирування до 1400 кг. Усі Explorerи можуть заряджатися на 10-80 відсотків приблизно за 25 хвилин.





З моменту запуску будуть доступні дві комплектації: Explorer і Explorer Premium. Точні технічні характеристики не розголошуються, але Ford підтвердив, що всі автомобілі будуть оснащені підігрівом сидінь і керма, двозонним клімат-контролем і безключовим входом, а також встановленою на приладовій панелі звуковою панеллю і 15-дюймовим екраном з Apple CarPlay. і Android Auto.

Premium пропонує штучну шкіру Sensico та навколишнє освітлення, а опції включають автоматичні двері багажника та панорамний дах на всю довжину.

Ціни будуть визначені ближче до запуску, але Explorer точно коштуватиме на одному рівні з Volkswagen ID.4 й буде нижчим за більш преміальний Mustang Mach-E в модельному ряду Ford. Поставки клієнтам мають розпочатися до кінця року.