Ferrari Roma Spider дебютував із новим кузовом та 612 к.с.

Італійська марка Ferrari представила чотиримісний Roma Spider з відкритим верхом для модельного 2023 року.

Ferrari показала новий варіант кабріолета «Spider» на базі моделі Roma, додавши другий люксовий автомобіль GT з відкритим верхом до своєї лінійки поряд із існуючим Portofino M.





Не дивно, що Roma Spider розділяє більшість своїх технічних характеристик із купе, але замінює суцільний металевий дах на складаний тканинний м'який верх для подорожей під відкритим небом.

У новому Roma Spider використовується модифікована версія алюмінієвого шасі купе, що компенсує структурні компроміси, властиві даху кабріолета, додавши посилюючі елементи на пороги та днище.

Сам дах являє собою нову форму Z-подібного складання, яку можна піднімати та опускати зі швидкістю до 91 км/год лише за 13,5 секунд. У складеному стані механізм даху ховається під обтягнутою тканиною кришкою за задніми сидіннями. У поєднанні новий складаний дах і додаткове посилення шасі додають додаткові 84 кг до маси купе, що забезпечує Spider (суху) вагу 1556 кг.

Покрівля складається з п'яти різних шарів, увінчаних новою тканою тканиною одного з чотирьох стандартних кольорів. Опціонально дах можна доповнити технічною тканиною, що переливається. Незважаючи на більшу потребу в просторі для складного даху, багажник Roma Spider лише на 17 літрів менший, ніж у автомобіля з фіксованим дахом, і становить 255 літрів. Spider також має люк доступу через задні сидіння для більш довгих речей.

Ferrari зосередилася на тому, щоб зробити водіння з відкритим верхом максимально приємним, за допомогою кількох нових прийомів, спрямованих на зменшення ударів вітру. Першим елементом є вітровий дефлектор із електронним керуванням на задніх сидіннях, який може розгортатися на швидкості до 170 км/год. Перебуваючи в активному положенні, вітровий дефлектор залишатиметься на місці до максимальної швидкості Roma, що перевищує 480 км/год. Також є невеликий 5-міліметровий спойлер на передньому краї рейок лобового скла, який допомагає підняти повітряний потік, який разом із дефлектором зменшує турбулентність приблизно на 30 відсотків порівняно з іншими відкритими чотиримісними моделями Ferrari.

Решта технічного пакету не змінилася і працює від того ж 3,9-літрового двигуна V8 з подвійним турбонаддувом, який видає 611 к.с. і 760 Нм крутного моменту, але завдяки розумному активному розподілу крутного моменту Ferrari ця повна цифра досягається аж на восьмій передачі.

Розгін ідентичний купе й до 100 км/год потрібно 3,4 секунди, а до 200 км/год - 9,7 секунд. Восьмиступенева трансмісія з подвійним зчепленням інтегрована в трансмісію, встановлену ззаду, з диференціалом обмеженого тертя з електронним керуванням. Завдяки цьому та розміщенню двигуна повністю за передньою віссю Ferrari доводить баланс ваги 48/52 спереду і ззаду.

Дизайн Roma здебільшого збережений головним дизайнером Ferrari Флавіо Манцоні та його командою, з інтеграцією даху в кузов, що забезпечує схожість силуету з купе. Задня частина повністю нова і отримала активний спойлер, подібний до купе.

Окрім змін на даху, інтер'єр також майже не змінився, за винятком деяких невеликих змін в інтерфейсі користувача, а саме додавання маленьких виступів на сенсорних елементах керування, які допомагають керувати вашими пальцями.

Ferrari ще не підтвердила ціни на новинку, але варто чекати на деяке зростання в порівнянні з купе, вартість якого наразі починається від 200 000 євро.



