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Mercedes-Benz оновив хетчбек та седан A-Class

17:24 13.10.2022 |

Транспорт

Mercedes-Benz оновив хетчбек та седан A-Class

 

Німецький бренд Mercedes-Benz презентував оновлені хетчбек та седан A-Class, які отримали переглянули дизайн та оснащення.


Поточне покоління Mercedes-Benz A-Class дебютувало у 2018 році й тоді хетчбек та седан з'явились із різницею у кілька місяців. Тепер оновлені версії продемонстрували одночасно.

Mercedes-Benz оновив хетчбек та седан A-Class

 

Рестайлінг вплинув на передню та задню світлотехніку, радіаторну решітку й обидва бампери.


В салоні вже базова версія має мультимедійну систему з екраном на 10,25 дюйма (раніше базовим був 7-дюймовий). За віртуальну панель приладів аналогічного розміру все ж потрібно доплачувати.

Mercedes-Benz оновив хетчбек та седан A-Class

 

Медійний комплекс MBUX отримав нове програмне забезпечення, що позначилося на дизайні й на функціоналі. Завдяки цьому з'явилися сканер відбитка пальця (для розпізнавання водія і персоналізації налаштувань) і функція Tourguide у голосового помічника: він розповідатиме про пам'ятки, що знаходяться на маршруті (поки що тільки в Німеччині).

Mercedes-Benz оновив хетчбек та седан A-Class

 

Також Mercedes-Benz покращив системи безпеки та асистенти водіння A-Class, у тому числі - систему утримання у смузі та асистент паркувального майданчика.

Mercedes-Benz оновив хетчбек та седан A-Class

 

Всі бензинові моделі тепер є помірними гібридами: двигун доповнений 48-вольтовим стартер-генератором, що короткочасно додає до віддачі силової установки 10 кіловат для динамічного прискорення.

Mercedes-Benz оновив хетчбек та седан A-Class

 

Модельна лінійка включає модифікації A 180 (136 к.с.), A 200 (163 к.с.), A 220 (190 к.с.) та A 250 (224 к.с.).

Mercedes-Benz оновив хетчбек та седан A-Class

 

У плагін-гібридів A 250 e потужність електромоторів була збільшена на 5 кіловат - до 80 кіловат, проте сукупна віддача системи так само становить 218 к.с. та 450 Нм. Натомість було покращено батарею, і тепер її можна заряджати змінним струмом до 11 кіловат замість попередніх 7,4 кіловат. Збереглася і 22-кіловатна зарядка постійним струмом.

Mercedes-Benz оновив хетчбек та седан A-Class

 

Дизельних модифікацій буде три: A 180 d (116 к.с.), A 200 d (150 к.с.) та A 220 d (190 к.с.) Всі мотори поєднуються з семи- або восьмиступеневим роботом із подвійним зчепленням.

Mercedes-Benz оновив хетчбек та седан A-Class

 

AMG

Mercedes-Benz оновив хетчбек та седан A-Class

 

Поруч із «звичайними» оновилися й AMG-модифікації A-класу. Їм також переглянули дизайн та оснащення, у тому числі - прикрасили новою емблемою.

Mercedes-Benz оновив хетчбек та седан A-Class

 

306-сильний A 35 став, як й молодші модифікації, помірним гібридом, а топовий 421-сильний A 45 S, доступний тільки в п'ятидверному кузові, отримав дебютну спецверсію Street Style Edition з особливим декором, яка буде доступна протягом обмеженого часу на старті продажів.


Mercedes-Benz оновив хетчбек та седан A-Class

 
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Mercedes-Benz
 

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