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АНАЛІТИКА

Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»

11:26 27.09.2022 |

Транспорт

Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»

 

Незважаючи на те, що двигун нового Mercedes-AMG C63 вдвічі менший за попереднє покоління, він видає приголомшливі 671 к.с.

Mercedes завершив переведення сімейства C-класу в нове покоління: до базових седану та універсалу та їх «гарячої» AMG-модифікації C43 приєдналися ще більш прокачані новинки C63.


Топову модель назвали Mercedes-AMG C63 S E Performance - за аналогією з великим хетчбеком GT 63 S E Performance, який вийшов рік тому і став першим плагін-гібридом власної розробки спортивного підрозділу.

Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»

 

Як і очікувалося, місце чотирилітрового бітурбомотора V8 (510 к.с. і 710 Нм) зайняла бензоелектрична система із сукупною потужністю 671 к.с. та 752 Нм.

Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»

 

Під капотом встановлена поздовжньо дволітрова «турбочетвірка» M139l, яка доповнена стартер-генератором із ремінним приводом і турбокомпресором з електромотором, при цьому останній живиться не від 48-вольтової, а від 400-вольтової мережі.

Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»

 

Двигун розвиває 476 к.с. та 545 Нм - це впевнена заявка на світовий рекорд серед серійних «четвірок». Він поєднується з 9-ступеневим автоматом AMG Speedshift MCT 9G з «мокрим» багатодисковим зчепленням замість гідротрансформатора.

Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»

 

Ще 204 к.с. та 320 Нм забезпечує електромотор, змонтований на задній осі в одному блоці з двоступінчастим редуктором та блокуванням диференціала з електронним керуванням.

Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»

 

До речі, створена силами AMG батарея має ємність в 6,1 кіловат-години й її вистачить лише на 13 км шляху в електричному режимі.

Привід тепер не задній, а повний, 4Matic+, причому, залежно від їздових умов, він може передати частину потужності на передні колеса, тобто машина залишиться повнопривідною навіть при вимкненому ДВЗ. Їзда електроніка дозволяє вибирати між режимами Electric, Comfort, Sport, Sport +, Race, Battery Hold і Slippery.

Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»

 

У порівнянні з попередником маса Mercedes-AMG C63 виросла на три з лишком центнера, але він все одно став динамічнішим: час розгону до сотні скоротився з 4 до 3,4 секунди. Максимальна швидкість, як і раніше, становить 250 або 280 км/год (270 км/год для універсала) залежно від опціонального пакету AMG Driver's.

Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»

 

Усередині є звичайні вдосконалення інформаційно-розважальної системи, характерні для AMG, включаючи таймер треку та селектор приводу на кермі зі спеціальними кнопками для вихлопу та підвіски.

Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»

 

Нове, додаткове спортивне сидіння AMG включає більш агресивну підтримку, ніж стандартне крісло, а також вирізи в спинці та підтримці для кращої вентиляції та деякої додаткової економії ваги.

Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»

 

На жаль, пластикові дверні панелі стандартного C-класу залишаються в AMG, але автовиробник запропонує різноманітні кольори оббивки та обробки, включаючи шкіру, замшу з мікрофібри та контрастну строчку.

Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»

 

Серед інших особливостей новини варто відміти повнокероване шасі з кутом повороту задніх коліс до 2,5 градуса, пружинну підвіску з оригінальними важелями та амортизаторами з електронним керуванням, розширену колію, оригінальні бампери, вентильовані передні крила та капот.

Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»

 

Візуалульне сприйняття покращує й емблема AMG над радіаторними ґратами замість звичної трипроменевої зірки.

Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»

 

Продаж Mercedes-AMG C 63 S E Performance стартує тільки в 2023 році, ціни поки не оголошені.
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Mercedes-Benz
 

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