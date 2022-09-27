Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»

Незважаючи на те, що двигун нового Mercedes-AMG C63 вдвічі менший за попереднє покоління, він видає приголомшливі 671 к.с.

Mercedes завершив переведення сімейства C-класу в нове покоління: до базових седану та універсалу та їх «гарячої» AMG-модифікації C43 приєдналися ще більш прокачані новинки C63.





Топову модель назвали Mercedes-AMG C63 S E Performance - за аналогією з великим хетчбеком GT 63 S E Performance, який вийшов рік тому і став першим плагін-гібридом власної розробки спортивного підрозділу.

Як і очікувалося, місце чотирилітрового бітурбомотора V8 (510 к.с. і 710 Нм) зайняла бензоелектрична система із сукупною потужністю 671 к.с. та 752 Нм.

Під капотом встановлена поздовжньо дволітрова «турбочетвірка» M139l, яка доповнена стартер-генератором із ремінним приводом і турбокомпресором з електромотором, при цьому останній живиться не від 48-вольтової, а від 400-вольтової мережі.

Двигун розвиває 476 к.с. та 545 Нм - це впевнена заявка на світовий рекорд серед серійних «четвірок». Він поєднується з 9-ступеневим автоматом AMG Speedshift MCT 9G з «мокрим» багатодисковим зчепленням замість гідротрансформатора.

Ще 204 к.с. та 320 Нм забезпечує електромотор, змонтований на задній осі в одному блоці з двоступінчастим редуктором та блокуванням диференціала з електронним керуванням.

До речі, створена силами AMG батарея має ємність в 6,1 кіловат-години й її вистачить лише на 13 км шляху в електричному режимі.

Привід тепер не задній, а повний, 4Matic+, причому, залежно від їздових умов, він може передати частину потужності на передні колеса, тобто машина залишиться повнопривідною навіть при вимкненому ДВЗ. Їзда електроніка дозволяє вибирати між режимами Electric, Comfort, Sport, Sport +, Race, Battery Hold і Slippery.

У порівнянні з попередником маса Mercedes-AMG C63 виросла на три з лишком центнера, але він все одно став динамічнішим: час розгону до сотні скоротився з 4 до 3,4 секунди. Максимальна швидкість, як і раніше, становить 250 або 280 км/год (270 км/год для універсала) залежно від опціонального пакету AMG Driver's.

Усередині є звичайні вдосконалення інформаційно-розважальної системи, характерні для AMG, включаючи таймер треку та селектор приводу на кермі зі спеціальними кнопками для вихлопу та підвіски.

Нове, додаткове спортивне сидіння AMG включає більш агресивну підтримку, ніж стандартне крісло, а також вирізи в спинці та підтримці для кращої вентиляції та деякої додаткової економії ваги.

На жаль, пластикові дверні панелі стандартного C-класу залишаються в AMG, але автовиробник запропонує різноманітні кольори оббивки та обробки, включаючи шкіру, замшу з мікрофібри та контрастну строчку.

Серед інших особливостей новини варто відміти повнокероване шасі з кутом повороту задніх коліс до 2,5 градуса, пружинну підвіску з оригінальними важелями та амортизаторами з електронним керуванням, розширену колію, оригінальні бампери, вентильовані передні крила та капот.

Візуалульне сприйняття покращує й емблема AMG над радіаторними ґратами замість звичної трипроменевої зірки.

Продаж Mercedes-AMG C 63 S E Performance стартує тільки в 2023 році, ціни поки не оголошені.