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Mercedes-Benz может отказаться от малолитражек
14:46 11.05.2022 |
Mercedes-Benz может отказаться от малолитражек, пишет британский Autocar, ссылаясь на генерального директора немецкого концерна Олу Каллениуса. Выступая на саммите Financial Times «Будущее автомобилей», руководитель Mercedes-Benz заявил, что «стратегия заключается не в погоне за объёмами, а в погоне за ценностью для клиентов и компании». Иными словами, топливных преемников у компактных Mercedes-Benz может и не быть, хотя решение пока не принято.
Ола Каллениус не называл напрямую модели Mercedes-Benz, которые находятся под угрозой, но из контекста заявлений в Autocar предположили, что речь идёт об A-Классе. Подтверждением теории британцев может служить то, что с американского рынка A-Class уже убрали, и теперь самой доступной моделью является GLA.
Из-за нехватки полупроводников в Mercedes-Benz были вынуждены ограничивать объёмы продаж компактных автомобилей, делая ставку на более маржинальные модели. Оказалось, что такой подход работает - в 2021 году Mercedes-Benz сообщил о прибыли в размере 14 миллиардов евро. Ола Каллениус прямо говорит, что Mercedes-Benz не стремится конкурировать с масс-брендами и «смотрит не вниз, а вверх».
Ожидать скорую отставку A-Класса едва ли разумно, ведь малолитражки четвёртого поколения выпускаются с 2018 года, и не за горами плановый рестайлинг. Если в Mercedes-Benz и решат отказаться от компактных хэтчбеков и седанов, это произойдёт после окончания жизненного цикла актуальной модели.
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