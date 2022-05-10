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Mercedes-Benz внедряет самый продвинутый в мире автопилот
17:48 09.05.2022 |
В прошлом году Mercedes-Benz стал первым автопроизводителем в мире, сертифицировавшим комплекс автономного вождения третьего уровня Drive Pilot. Такой автопилот позволяет водителю убирать руки с руля на магистрали. Как и планировалось, передовая система вскоре станет доступна для серийных автомобилей марки: с 17 мая ее можно будет установить на флагманские S-Class и EQS в Германии. Опция недешевая - цена стартует с пяти тысяч евро.
Несмотря на то, что на сегодняшний день Drive Pilot - самый продвинутый сертифицированный автопилот, он все же предполагает только «условную автоматизацию»: он способен самостоятельно справляться со всеми задачами, но может попросить водителя подключиться к управлению. Однако от водителя больше не требуется постоянно следить за дорогой при работе системы.
Drive Pilot пока может функционировать только на скорости до 60 километров в час и только на определенных магистралях в Германии общей протяженностью порядка 13 тысяч километров, с точностью до сантиметра нанесенных на встроенную карту. Также автомобили с Drive Pilot оснащаются лидарами, камерами, радарами и ультразвуковыми датчиками для выявления препятствий.
Цена установки Drive Pilot на S-Class составляет пять тысяч евро, а для электрического EQS также придется доплатить за пакет помощи водителю Plus стоимостью 2430 евро. Пока опцию запускают только в Германии, но до конца года Mercedes-Benz планирует получить разрешение властей на использование автопилота в Калифорнии и Неваде. Кроме этого, сертификационные тесты проводятся в Китае.
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