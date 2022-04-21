Финансовые новости
- |
- 21.04.22
- |
- 14:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Mercedes-Benz представила флагманский электрический кроссовер EQS SUV
14:02 21.04.2022 |
Премьера новой, четвертой по счету электрической модели Mercedes-Benz EQS SUV должна была состояться на автосалоне в Пекине, однако выставку отменили из-за вспышки коронавируса. Так что флагманский кроссовер дебютировал в уже привычном онлайн-формате: новинку показали на фотографиях и видео, рассекретили все характеристики и примерные сроки запуска. Производство стартует в ближайшие месяцы, а у европейских дилеров EQS SUV появится во второй половине 2022 года.
Всего год назад Mercedes-Benz представил лифтбек EQS, а теперь семейство пополнилось кроссовером с приставкой SUV. Это уже третья модель немецкой марки, в основе которой лежит модульная платформа EVA, при этом у EQS SUV более универсальный форм-фактор - вместительный кроссовер с посадочной формулой 2+3 либо 2+3+2, который, как отмечают в компании, подойдет как жителям мегаполисов, так и любителям активного отдыха на природе.
Что касается размеров, то кроссовер на девять сантиметров короче, на три сантиметра шире и на 20 сантиметров выше одноименного лифтбэка. В зависимости от количества мест объем багажника составляет от 645 до 2100 литров либо от 610 до 1770 литров.
В плане дизайна и технической начинки EQS SUV унифицирован с лифтбеком EQS. Например, у кроссовера та же «заглушка» Black Panel на месте радиаторной решетки с паттерном из трехлучевых звезд, и гамма силовых установок уже знакома. Новинке досталась пневмоподвеска Airmatic, а также полноуправляемое шасси (задние колеса поворачиваются на 4,5 либо 10 градусов).
Для EQS SUV заявлены три модификации. Самая доступная версия EQS 450+ имеет один электромотор мощностью 360 лошадиных сил и задний привод, а на одном заряде батареи она проезжает 660 километров, что делает ее самой дальнобойной в линейке. Полноприводный EQS 450 4Matic с двумя моторами суммарной мощностью в те же 360 сил способен проехать без подзарядки 613 километров. Аналогичный запас хода и у топового Mercedes-Benz EQS 580 4Matic, два электромотора которого развивают суммарно 523 лошадиные силы. Все три версии поддерживают 200-киловаттную зарядку, которая позволяет за 15 минут увеличить запас хода на 250 километров.
Одна из наиболее выделяющихся деталей в салоне - медиакомплекс MBUX Hyperscreen с цифровой панелью общей диагональю 56 дюймов, хотя самым простым версиям положен вариант без пассажирского дисплея и с раздельными экранами приборов и мультимедийной системой. Зато уже в базовой комплектации электрорегулировки есть не только у передних кресел, но и у сидений второго ряда.
В числе другого оснащения заявлены панорамная крыша, четырех- либо пятизонный климат-контроль, проекционный дисплей и пакет вспомогательных систем, включая комплекс полуавтономного вождения Drive Pilot.
Европейские продажи кроссовера запустят во второй половине нынешнего года, цены пока не объявлены. Выпускать EQS SUV будет завод «Мерседеса» в Таскалузе, штат Алабама, параллельно с топливными GLE и GLS. А лифтбек EQS собирают в немецком Зиндельфингене и тайском Тхонбури.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Оружие страха. Зачем Путин уничтожает Мариуполь и грозит атомной бомбой
|Конец переговорам с Путиным? Почему Украине придется победить на поле боя
|Дополнительных выходных на Пасху и майские не будет из-за военного положения – Гоструда
|Медведчук обратился к президентам РФ и Украины с просьбой о его обмене на защитников и жителей Мариуполя
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Дефицит полупроводниковой продукции в значительной степени удастся устранить уже в следующем полугодии
|Mercedes-Benz представила флагманский электрический кроссовер EQS SUV
|Евросоюз стал на шаг ближе к унификации зарядных устройств для мобильной электроники
|Индия поможет OneWeb с выводом интернет-спутников на орбиту
|Глава Rivian считает, что электромобильной отрасли нужно в десять раз больше аккумуляторов
|Два мотора и скромный запас хода: представлен электрический кроссовер Lexus RZ
|Цены на подержанное оборудование для производства чипов выросли от двух до пяти раз
Это интересно
|SAP сворачивает облачные операции в России и собирается прекратить поддержку своего ПО
|Audi представила 5,5-метровый минивэн urbansphere
|Intel объявила о готовности к массовому производству квантовых процессоров на кремниевых кубитах
|Учёные нашли способ заряжать кардиостимуляторы и другие импланты с помощью ультразвука
|В Telegram появился перевод сообщений: все уведомления каналов на украинском имеют кнопку перевода
|Совет директоров Twitter ввёл защитные меры от враждебного поглощения сроком на один год
|Adobe, Microsoft и Intel разработают стандарт подтверждения подлинности видео и фото