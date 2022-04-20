Audi представила 5,5-метровый минивэн urbansphere

Компания Audi представила третий концепт из серии Sphere - минивэн urbansphere (по аналогии с quattro название пишется со строчной буквы). Он создан с оглядкой на китайский рынок и стал самым крупным шоу-каром за всю историю марки. В длину однообъемник растянутся на пять с половиной метров, то есть превосходит даже сверхдлинный вариант Mercedes-Benz V-Class.





Audi urbansphere базируется на платформе PPE с многорычажными алюминиевыми подвесками спереди и сзади. Он оснащен пневмостойками, двумя электромоторами, полным приводом и батарей емкостью 120 киловатт-часов. Комбинированная отдача системы - 401 лошадиная сила и 690 Нм момента. Дальность хода - до 750 километров в цикле WLTP. Однообъемник поддерживает зарядку мощностью 270 киловатт, что позволяет за 10 минут получить 300 километров пробега.

В длину минивэн растянулся на 5,5 метра. Это не только самый крупный из автомобилей семейства Sphere, но и самый большой концепт в истории Audi. Его особенностями стали световые решетки-«холсты» на носу и корме, тонкие светодиодные модули с динамической имитацией зрачков и идущий в комплекте зонт Audi Light Umbrella из светоотражающего материала и со встроенной «аварийной» подсветкой.

В салон ведут массивные распашные двери, проемы без средних стоек и проецируемая на дорогу «красная ковровая дорожка». Внутри - четыре кресла, экраны мультимедиа для задних пассажиров, в том числе прозрачный OLED-дисплей для видеоконференций и фильмов, а также россыпь информационных панелей, активирующихся при запуске автомобиля. На дверях сохранились физические переключатели - это рифленая «шайба» и несколько кнопок. Есть очки виртуальной реальности, функция определения уровня стресса, а также поддержка голосовых команд и жестов.

Следуя экологическим трендам, в отделке применены только безопасные материалы: шпон граба, переработанный полиамид Econyl, текстиль из бамбуковой целлюлозы и шерсть. Однообъемник оснащен автопилотом четвертого уровня, поэтому в случае необходимости может передвигаться самостоятельно. В таком режиме педали и руль убираются внутрь передней панели и отключается проекция «приборки» на деревянные поверхности под лобовым стеклом.



