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476 и 626 л.с.: электрокар Mercedes-AMG EQE дебютировал в двух версиях
13:43 18.02.2022 |
Электрический седан Mercedes-Benz EQE, который показали осенью 2021 года в статусе преемника E-Class, еще не поступил в продажу, но уже обзавелся двумя «заряженными» AMG-версиями. 16 февраля подразделение Mercedes-AMG представило спортивные электрокары с индексами EQE 43 4Matic и EQE 53 4Matic+: первый получил двухмоторную установку мощностью 476 лошадиных сил, а совокупная отдача электромоторов второго составляет 626 лошадиных сил.
Седаны EQE 43 4Matic и EQE 53 4Matic+ получили два электромотора, батарею с используемой емкостью 90,6 киловатт-часа, полный привод и полноуправляемое шасси AMG Ride Control+ с пневмоподвеской. Различая модификации мощностью силовой установки и некоторыми техническими нюансами.
На EQE 43 4Matic синхронные электромоторы с постоянными магнитами суммарно развивают 476 лошадиных сил и 858 Нм крутящего момента. Такой седан разгоняется с места до 100 километров в час за 4,2 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 километров в час. На одном заряде батареи электрокар проезжает 533 километра по циклу WLTP.
Для EQE 53 4Matic+ заявлена 626-сильная установка, причем с опциональным пакетом AMG Dynamic Plus, отдача моторов кратковременно может достигать 687 лошадиных сил и 1000 Нм момента. Время разгона до «сотни» составляет 3,5 либо 3,3 секунды (при наличие AMG Dynamic Plus), а максимальная скорость - 220 или 240 километров в час соответственно.
При этом у 53 4Matic+ другая обмотка и ламинированные пластины статора под более высокий ток, а также усиленная проводка и более сложная система охлаждения: специальные каналы есть и в алюминиевом профиле каркаса батареи, и в валу ротора электромотора, а на инверторе установлен игольчатый радиатор из высококачественной керамики.
Обеим версиям Mercedes-AMG EQE доступны несколько ездовых режимов, при переключении которых меняется отдача силовой установки. Например, в режиме Comfort доступно 80-85 процентов мощности, в Sport - 90 процентов, а 100 процентов обеспечивает только Sport+. Кроме того, в Sport и Sport+ машина приседает на 15 миллиметров, а в «Комфорте» дорожный просвет регулируется автоматически в зависимости от скорости.
Задние колеса седанов могут поворачиваются на угол до 3,6 градуса, повышая манёвренность. Полный привод и там, и там одинаковый - «плюс» в названии теперь означает лишь «большую производительность и улучшенную динамику».
Также для «заряженного» Mercedes-AMG EQE предусмотрены фары Digital Light, которые могут «рисовать» на дороге навигационные подсказки. Опционально можно заказать углерод-керамические тормоза, диски размерностью 22 дюйма и панель Hyperscreen в салоне, под стеклом которой объединены три экрана.
Старт продаж обычного Mercedes-Benz EQE запланирован на лето 2022 года, тогда же у дилеров появятся и AMG-версии EQE 43 4Matic и EQE 53 4Matic+. Цены будут объявлены ближе к запуску.
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