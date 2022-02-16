Для нового Mercedes-AMG SL разработали первый тюнинг-кит. Мастерская Manhart показала рендеры проекта SL 800 R, особенностями которого станут 800-сильный 4,0-литровый двигатель, более производительные тормоза, заниженная подвеска и фирменная чёрно-золотая ливрея. Подробности о 800-сильных родстерах держатся в секрете - неизвестны ни сроки начала продаж, ни цены, ни полный набор улучшений, но предзаказы от клиентов Manhart уже принимает.

С завода топовый Mercedes-AMG SL 63 4Matic+ развивает 585 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента, а после вмешательства Manhart отдачу удалось повысить до 800 сил и 1000 Нм. Вероятно, речь идёт о чип-тюнинге, замене впуска, выпуска и турбокомпрессоров.

Нестандартный аэродинамический обвес для SL седьмого поколения пока никто не придумал, поэтому индивидуальность будет достигаться за счёт кастомных дисков с шестью сдвоенными спицами, усиленных тормозов с золотистыми суппортами и ярких наклеек поверх чёрного матового кузова.

Цены на Mercedes-AMG SL нового поколения обещали раскрыть в начале года, но пока родстер не оценили даже в европейской валюте. Сроки начала поставок спорткаров тоже не раскрываются, но едва ли покупатели получат машины до конца весны.