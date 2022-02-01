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Автопроизводитель Daimler сменил название на Mercedes-Benz Group
09:38 01.02.2022 |
Немецкий автопроизводитель Daimler AG официально переименован во вторник, 1 февраля, в Mercedes-Benz Group AG. Внутри компании переименование было завершено уже в субботу - ровно 136 лет спустя после того, как 29 января 1886 года пионер автомобилестроения Карл Бенц (Carl Benz) запатентовал изобретенный им первый в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, говорится в заявлении фирмы.
Цель - стать люксовым брендом
Решением о ребрендинге председатель правления корпорации Ола Келлениус (Ola Källenius) завершает масштабную корпоративную реструктуризацию, которая началась в конце 2021 года с выделения грузового подразделения Daimler Truck. С тех пор существуют две отдельные компании, каждая из которых котируется на фондовой бирже. В настоящее время Mercedes-Benz сосредоточился на производстве легковых автомобилей и минивэнов.
Как заявил Келлениус на прошлой неделе, с тем чтобы повысить привлекательность автопроизводителя, в качестве логотипа компании будет использоваться традиционная эмблема с трехлучевой звездой. "Мы видим, что за последние 12-18 месяцев внимание к Mercedes возросло", - подытожил глава правления. Заявленная им цель - сделать Mercedes-Benz люксовым брендом. Согласно дополнительной информации, во вторник измененное название должно быть внесено в торговый регистр.
В сторону электромобилей
По словам Келлениуса, в будущем бизнес Mercedes-Benz будет ориентирован на электромобили. Если "позволят рыночные условия", штутгартский концерн намерен полностью перейти на их производство уже к концу текущего десятилетия.
Согласно оценкам экспертов, Mercedes-Benz - один из самых дорогостоящих автобрендов мира. В прошлом году, например, американская консалтинговая фирма Interbrand оценила его в 51 миллиард долларов США (около 45,7 миллиарда евро). В данном сегменте его обходит только японский конкурент Toyota. А возглавляют рейтинг самых дорогих брендов мира американские гиганты Apple и Amazon.
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