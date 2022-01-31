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Mercedes-Benz перестал принимать заказы на G-Class
17:27 31.01.2022 |
Легендарный Gelandewagen бьёт рекорды продаж: в прошлом году по всему миру было продано 41 174 внедорожника - и это лучший результат с момента запуска оригинальной модели с индексом W460 в 1979 году. Но для тех, кто в ближайшем будущем тоже собирался приобрести себе новенький G-Class, есть плохая новость: из-за ажиотажного спроса покупку придётся отложить до лучших времён. Причём надолго - как минимум до четвёртого квартала 2024 года.
Как сообщает издание MBPassionBlog со ссылкой на собственные источники в Mercedes-Benz, с 17 января компания приостановила приём заказов на Гелендваген, поскольку завод Magna Steyr в австрийском Граце попросту не справляется со спросом на внедорожник. На данный момент, по словам инсайдеров, сроки поставки G-Class растянулись до четвёртого квартала 2024 года - почти на три года. Вероятно, в этом виноват и глобальный дефицит полупроводников, и проблемы с логистикой компонентов, и ограниченные производственные мощности на сборочном предприятии в Австрии. При этом известно, что Mercedes-Benz уже запустил в разработку полностью электрическую версию модели, серийная модификация которой дебютирует в 2024 году.
Параллельно Gelandewagen готовится и к рестайлингу текущего поколения. Судя по шпионским спинкам, у обновлённой модели немного иначе будет оформлен передний бампер, а вентиляционные отверстия в нём станут крупнее. Слегка по-другому будет выглядеть капот и расширители колёсных арок. Внедорожнику могут модернизировать и фонари, но никаких серьёзных нововведений во внешности G-Class не предвидится - впрочем, как обычно. Вероятно, Mercedes-Benz наконец предложит для внедорожника последнюю версию мультимедийной системы MBUX.
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