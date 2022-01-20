Финансовые новости
- |
- 20.01.22
- |
- 01:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Toyota показала сверхроскошную версию новой Tundra
23:13 19.01.2022 |
Toyota показала сверхроскошную версию новой Tundra - пикап с приставкой Capstone отличился расширенным набором базового оборудования, особым декором, безальтернативной гибридной силовой установкой i-Force Max и «длинной» четырёхдверной кабиной. Демонстрационный грузовичок украшен хромом и 22-дюймовыми дисками, покрашен в белый перламутр, в салоне отделка из натурального американского ореха и двухцветная перфорированная кожа.
В США роскошные пикапы пользуются популярностью, и Toyota решила сыграть на поле GMC и RAM. Узнать Tundra Capstone проще всего по решётке радиатора с оригинальным рисунком, накладкам на зеркалах, многоспицевым дискам, окрашенным в цвет кузова колёсным аркам и подножкам с электроприводом.
За кресла из полуанилиновой кожи с особым чёрно-белым дизайном не нужно доплачивать, подогрев и вентиляция на обоих рядах - базовые опции, как и кожаный руль с обогревом. Тёмным американским орехом отделаны дверные карты, центральный тоннель и передняя панель, есть панорамная крыша и контурная подсветка.
На электронике экономить не стали: 10-дюймовый цветной проекционный дисплей, 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель, мультимедиасистема с 14-дюймовым тачскрином, цифровое зеркало заднего вида, камера кругового обзора и аудиосистема с 12 динамиками доплаты не требуют. Повышенный комфорт обеспечат утолщённые передние стёкла.
Под капотом гибридная силовая установка, состоящая из 3,4-литрового V6 с двойным турбонаддувом и 10-ступенчатой автоматической коробки передач со встроенным электромотором. Пиковая отдача - 443 лошадиные силы и 790 Нм крутящего момента. Полный привод с понижающей передачей обязательны, а среди немногочисленных платных опций можно отметить заднюю пневмоподвеску.
Toyota пока не раскрыла цену Tundra Capstone, но нынешняя топ-версия пикапа стоит от 57,7 тысячи долларов, а новинка окажется явно дороже. Американские журналисты ожидают 65-70 тысяч долларов за максимально оснащенный японский пикап, но правы они или нет, выяснится весной.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Суд отпустил Порошенко под личные обязательства с изъятием паспорта, политик заявил о препятствовании его деятельности
ТОП-НОВОСТИ
|Михаил Жернаков: Избрание главы САП может затянуться еще на год
|Нормандско-вашингтонский формат: Для чего Блинкен едет в Киев
|Как Зеленский покорил цены на газ. Олигархи снова проиграли?
|Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину и в ФРГ состоится 18-20 января
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Toyota показала сверхроскошную версию новой Tundra
|Китайская Tencent начала сканировать лица, не давая детям получить доступ к играм со «взрослых» аккаунтов
|Американские власти взялись за облачный сервис Alibaba
|В AnTuTu теперь есть тест батареи и зарядки
|Тепловые насосы Tesla Model 3 и Model Y не работают в сильные морозы
|Intel тоже хочет свой продукт для майнинга Bitcoin. Компания готовит ASIC Bonanza Mine
|Microsoft покупает Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Это крупнейшая сделка в индустрии видеоигр
Это интересно
|Корейские регуляторы утверждают, что экспансия электромобилей вызывает рост количества отзывных кампаний
|В Южной Корее разработан материал катода для литиевых аккумуляторов, позволяющий удвоить плотность хранения заряда
|Подрядчик Dell, Apple и Amazon остановил производство на Тайване из-за нового витка пандемии
|Босс Rolls-Royce объяснил, как коронавирус помог продажам марки
|TSMC и MediaTek в этом году собираются нанять не менее 10 тысяч инженеров
|Британская World Mobile привезла на Занзибар интернет на дирижаблях
|LG и Samsung не собираются по примеру Sony выпускать электромобили самостоятельно