Toyota показала сверхроскошную версию новой Tundra - пикап с приставкой Capstone отличился расширенным набором базового оборудования, особым декором, безальтернативной гибридной силовой установкой i-Force Max и «длинной» четырёхдверной кабиной. Демонстрационный грузовичок украшен хромом и 22-дюймовыми дисками, покрашен в белый перламутр, в салоне отделка из натурального американского ореха и двухцветная перфорированная кожа.





В США роскошные пикапы пользуются популярностью, и Toyota решила сыграть на поле GMC и RAM. Узнать Tundra Capstone проще всего по решётке радиатора с оригинальным рисунком, накладкам на зеркалах, многоспицевым дискам, окрашенным в цвет кузова колёсным аркам и подножкам с электроприводом.

За кресла из полуанилиновой кожи с особым чёрно-белым дизайном не нужно доплачивать, подогрев и вентиляция на обоих рядах - базовые опции, как и кожаный руль с обогревом. Тёмным американским орехом отделаны дверные карты, центральный тоннель и передняя панель, есть панорамная крыша и контурная подсветка.

На электронике экономить не стали: 10-дюймовый цветной проекционный дисплей, 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель, мультимедиасистема с 14-дюймовым тачскрином, цифровое зеркало заднего вида, камера кругового обзора и аудиосистема с 12 динамиками доплаты не требуют. Повышенный комфорт обеспечат утолщённые передние стёкла.

Под капотом гибридная силовая установка, состоящая из 3,4-литрового V6 с двойным турбонаддувом и 10-ступенчатой автоматической коробки передач со встроенным электромотором. Пиковая отдача - 443 лошадиные силы и 790 Нм крутящего момента. Полный привод с понижающей передачей обязательны, а среди немногочисленных платных опций можно отметить заднюю пневмоподвеску.

Toyota пока не раскрыла цену Tundra Capstone, но нынешняя топ-версия пикапа стоит от 57,7 тысячи долларов, а новинка окажется явно дороже. Американские журналисты ожидают 65-70 тысяч долларов за максимально оснащенный японский пикап, но правы они или нет, выяснится весной.



