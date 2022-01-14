Финансовые новости
- |
- 14.01.22
- |
- 14:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Капитализация Ford впервые достигла $100 млрд на волне интереса к электрификации транспорта
10:59 14.01.2022 |
История с успешным первичным размещением акций Rivian находит отклик и в динамике курсовой стоимости акций других американских производителей электромобилей. За пару лет Ford Motor надеется стать вторым по величине производителем электромобилей в США, а в более отдалённой перспективе и потеснить Tesla. Инвесторы охотно реагируют на демонстрацию таких амбиций - капитализация Ford впервые в истории достигла $100 млрд.
Строго говоря, планку в $100 млрд капитализация Ford Motor вчера преодолела лишь на некоторое время, но и это позволяет компании превзойти ближайшего конкурента в лице General Motors, чья капитализация не превышает $90 млрд. Новоявленный соперник в лице Rivian, который формально приступил к серийному производству электрических пикапов R1T в прошлом году, оценивается рынком в $72 млрд. Всем этим компаниям далеко до капитализации Tesla, но эксперты считают, что именно Ford демонстрирует адекватное сочетание ассортимента моделей, их актуальности, а также амбиций по дальнейшему расширению бизнеса.
Пока Ford может предложить клиентам лишь электромобили Mustang Mach-E, на подходе коммерческие фургоны e-Transit и электрические пикапы F-150 Lightning, которые должны быть востребованы на рынке США и Канады. При этом Ford активно развивает сопутствующую инфраструктуру, за ближайшие пару лет компания намеревается нарастить производство тяговых батарей до уровня, позволяющего ежегодно выпускать по 600 тысяч электромобилей. К 2025 году Ford и его корейские партнёры смогут выйти на первое место в США по производству тяговых аккумуляторов.
Некоторые аналитики, впрочем, предупреждают инвесторов, что на данном этапе экспансии электромобилей риски, с которыми может столкнуться Ford, перевешивают появляющиеся возможности. Конкуренты тоже не будут стоять на месте, а стремительное увеличение объёмов производства тех же пикапов F-150 Lightning может столкнуться с «болезнями роста».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Нерезиденты бегут из ОВГЗ и сметают валюту на межбанке
|Информационная шизофрения Банковой. Как у Зеленского будут одновременно агитировать за НАТО и дружить с Россией
|Глава МИД Германии посетит Украину 17 января
|«Льготный» газ и регулирование цен: Каким боком украинцам вылезет социальный популизм власти
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|LG и Samsung не собираются по примеру Sony выпускать электромобили самостоятельно
|Капитализация Ford впервые достигла $100 млрд на волне интереса к электрификации транспорта
|Samsung впервые в мире продемонстрировала вычисления в памяти на базе MRAM — она открывает путь к ИИ нового поколения
|Baby Shark — первое видео на YouTube, которое набрало более 10 миллиардов просмотров
|Северокорейских хакеров обвиняют в краже криптовалют на сумму $400 млн за год
|SpaceX запустила украинский спутник в космос
Это интересно
|TSMC на треть увеличит капитальные затраты в 2022 году — на развитие производства потратят до $44 млрд
|Итальянцы придумали летающую суперъяхту
|Xiaomi изобрела новый динамик для смартфона с механической крышкой
|С 2024 года Mercedes-Benz будет самостоятельно разрабатывать силовые установки для электромобилей
|Учёные научились печатать гибкие OLED-экраны на 3D-принтере
|BMW показала, как работает «руль будущего»
|BMW представила 619-сильный электрокар iX M60