Mercedes-Benz Vision EQXX: 1000 км без подзарядки и бортовая электроника на нейросетях третьего поколения

Компания Mercedes-Benz рассекретила концепт Vision EQXX, который выступает демонстратором достижений концерна Daimler в аэродинамике, технологии батарей и композитных материалов. На одном заряде электрический седан способен проехать около тысячи километров, но при этом его аккумулятор на 30 процентов легче, чем у EQS, хоть и обладает приблизительно такой же ёмкостью. Ещё прототип заряжается от солнца, а его бортовая электроника работает под управлением импульсных нейронных сетей.





Первое, что бросается в глаза: Vision EQXX непохож ни на один из серийных «Мерседесов». Обтекаемый кузов с хвостом Камма - явная отсылка к Concept IAA 2015 года, хотя аэродинамическая проработка здесь вышла на принципиально иной уровень. Производителем заявлен рекордный коэффициент сопротивления воздуху - 0,17. Достигнут он благодаря малой площади фронтальной проекции (меньше, чем у CLA или Smart), каплеобразной форме кабины, зауженной на 50 миллиметров задней колее, а также пассивной и активной аэродинамике.

В переднем бампере седана есть заслонки Air Curtains и воздуховоды, устраняющие турбулентность в колёсных арках и направляющие потоки воздуха сквозь прорези в капоте для снижения интерференционного сопротивления вокруг зеркал. На 20-дюймовые кованые магниевые колёса надеты полупрозрачные аэродинамические колпаки, за которыми просматривается рисунок, напоминающий медную обмотку статора электромотора. Шины Bridgestone Turanza Eco имеют сверхнизкое сопротивление качению. Сзади установлен выдвижной диффузор. Он очень лёгкий и автоматически убирается под кузов при угрозе удара.

В основе Vision EQXX лежит новая архитектура Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) для компактных и среднеразмерных электромобилей. Лёгкий алюминиевый подрамник BIONEQXX в задней части отлит с применением алгоритмов топологической оптимизации, то есть с пустотами в ненагруженных местах. Заплатки для отверстий в отливке распечатаны на 3D-принтере из пластика UBQ Materials, полученного путем переработки отходов. По такой же технологии выполнены купола передних амортизаторов (к ним крепятся компоненты подвески) и даже элементы шасси вполне серийного EQS.

Кузов концепта впервые в истории Mercedes-Benz сделан из мартенситной стали марки MS1500, одного из самых прочных и лёгких холоднокатаных сплавов в мире. Такая сталь относится к группе многофазных и отличается низким содержанием бейнита и феррита. Нержавейки семейства MS разработаны специально для автомобильной промышленности, где требуются высокая прочность при растяжении, и используются для усилителей бамперов, поперечин и каркасов батарей. Плоский прокат для кузова Vision EQXX получен из лома с использованием электродуговой печи - при таком процессе выделяется на 70 процентов меньше CO₂. Двери концепта отформованы из гибридного композита, состоящего из пластиков CFRP/GFRP и алюминия.

Силовая установка прототипа с полупроводниками из карбида кремния разработана в сотрудничестве с Mercedes-AMG High Performance Powertrains. Её мощность невысока (электромотор на задней оси развивает 150 кВт, или 204 л.с.), зато КПД составляет около 95 процентов. Запас хода в 1000 километров обеспечивает 900-вольтовая батарея на 100 киловатт-часов с пассивной системой терморегуляции. Тепло рассеивается через охлаждающую пластину, а если этого недостаточно, открываются заслонки в бампере для притока воздуха или запускается вспомогательный вентилятор (работает только во время стоянки). При ёмкости близкой к EQS аккумулятор в Vision EQXX на 50 процентов меньше и где-то на 30 легче.

В крышу концепта встроены 117 солнечных ячеек, разработанных в сотрудничестве с немецким Институтом солнечных энергетических систем им. Фраунгофера. В ясный день они дадут дополнительные 25 километров хода, так как будут заряжать компактную литий-железо-фосфатную батарею, к которой подключены вспомогательные потребители - от освещения до климатической установки и медиасистемы. Последняя представляет собой широкоформатный изогнутый 8K-дисплей во всю ширину передней панели (длина - 1,21 метра) с разрешением 7680x660 пикселей. Его mini-LED подсветка состоит из трёх тысяч локальных «зон затемнения», то есть потребляет энергию по мере необходимости и лишь в определённых частях.

Заботу о пассажирах Vision EQXX возложили на виртуального ассистента, обученного основам невербального общения и представленного в виде меняющего форму «звёздного облака». Вдобавок компания Sonantic помогла улучшить голосового помощника: используя алгоритмы машинного обучения, его заставили звучать более естественно и даже эмоционально. Все эти новшества тесно взаимодействуют с 4D-аудиосистемой. Она не может похвастаться количеством колонок - по паре широкополосных излучателей в подголовниках, объединённых с вибрационным динамиком, - зато весь салон поделён на несколько звуковых зон, и водитель получает персональные рекомендации в виде интуитивных «сигналов», вдохновлённых подсказками, используемыми в Формуле E.

Голос и жесты в Vision EQXX распознают системы на базе нейроморфных процессоров Akida и специализированного софта от калифорнийской компании BrainChip. Эти устройства по архитектуре напоминают человеческий мозг. В них есть нейроны и аналоги синапсов, организованные в импульсные (спайковые) нейронные сети. Нейроморфные чипы поддерживают «глубинное обучение» и не требуют внешней базы данных, так как вся информация хранится в искусственных нейронах-транзисторах. Скорость работы основанных на них нейронных сетей в сотни раз выше обычных, а энергопотребление измеряется милливаттами. Уже сегодня нейроморфные вычисления могут повысить точность определения фразы Hey Mercedes в 5-10 раз, однако, по признанию Mercedes-Benz, технология находится в зачаточном состоянии, и до её коммерциализации ещё несколько лет.

Ну и последнее: для отделки салона Vision EQXX немцы использовали ряд инновационных материалов, разработанных небольшими фирмами по всему миру. Например, текстиль из биоразлагаемых волокон Biosteel от AMSilk пошёл на лямки дверей. Полученный из мицелия грибов кожзам Mylo (из него делает кроссовки Adidas и шьет сумки lululemon) и искусственная кожа Deserttex на основе волокон кактуса стали обивкой сидений и центрального тоннеля. Коврики концепта изготовили из волокон бамбука, руль обтянули микрофиброй Dinamica, а декоративные накладки сделали из биопластика UBQ.