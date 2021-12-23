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Ford Mustang Mach-E обновился и стал дальнобойнее
09:52 23.12.2021 |
Ford Mustang Mach-E перешагнул в новый, 2022 модельный год: для модели подготовили обновление, а именно увеличили запас хода на одной зарядке - прибавка составила от 1,0 до 7,3 процента в зависимости от емкости аккумулятора и модификации. В процентном отношении больше прочих «выиграла» одна из младших версий Select SR RWD, которая теперь проезжает без подзарядки почти 400 километров вместо прежних 370. Еще одним новшеством стало появление исполнения California Route 1 ER AWD с запасом хода в 502 километра.
Нарастить запас хода электрокара удалось за счет увеличения используемой емкости батареи без внесения изменений в конструкцию. Например, на версию Standard Range устанавливается аккумулятор емкостью 75,7 киловатт-часа, при этом прежде использовать можно было только 68 киловатт-часов, а теперь эту планку подняли до 70 киловатт-часов. То же произошло и с Mustang Mach-E Extended Range: при номинальной емкости аккумулятора в 98,8 киловатт-часа используется 91 киловатт-час вместо прежних 88.
По данным автопроизводителя, теперь Ford Mustang Mach-E в зависимости от версии проезжает без подзарядки 360-505 километров против 338-483 километров ранее. Расчет производился по принятому в США циклу EPA, но замеры проводили специалисты Ford, а не независимые эксперты.
Паспортные данные не поменялись лишь у двух модификаций Ford Mustang Mach-E, GT и GT Performance: как и прежде, их запас хода составляет 434 и 418 километров соответственно.
В настоящее время Mustang Mach-E оценивается на американском рынке в 43,9-68 тысяч долларов, что в пересчете на рубли составляет 3,2-5 миллионов.
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