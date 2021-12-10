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Mercedes-Benz разрешили ездить на автопилоте в Германии, но только по автобанам и не быстрее 60 км/ч
23:11 09.12.2021 |
Компания Mercedes-Benz получила разрешение регулирующих органов на использование системы автономного вождения на некоторых дорогах Германии. И что немаловажно, раньше чем Tesla, что можно считать неоспоримым преимуществом на одном из самых конкурентных автомобильных рынков мира.
Mercedes-Benz в четверг заявила, что получила разрешение на распространение своего пакета Drive Pilot - пользователи смогут использовать его при движении по немецким автобанах, но только на скорости до 60 км/ч. Drive Pilot была одобрена как система автономного вождения третьего уровня. Для сравнения, Tesla Autopilot относится к технологиям второго уровня. Продукт Mercedes-Benz позволит водителям убирать руки с руля в неспешно движущемся транспортном потоке. Это должно быть удобно при движении в заторе.
Немецкий автопроизводитель заявляет, что Drive Pilot позволит водителям отвлекаться от движения для выполнения некоторых второстепенных действий, таких как разговоры по аудио или видеосвязи, отправка электронных писем, сёрфинг в интернете и даже просмотр фильмов.
Mercedes-Benz получила разрешение на использование своей системы автономного вождения только в Германии, но заявила, что стремится получить одобрение регулирующих органов и в других странах. Drive Pilot станет доступна для владельцев автомобилей S-Class и EQS с середины следующего года. Mercedes-Benz ещё не решила, какую плату будет взымать с пользователей.
Добавим, что Tesla столкнулась с проблемами со своей технологией помощи водителю на европейском автомобильном рынке после того, как в прошлом году немецкий суд запретил компании позиционировать её как «автопилот», заявив, что это слово вводит потребителей в заблуждение относительно её возможностей.
Mercedes-Benz - не первый автопроизводитель, предлагающий систему автономного вождения третьего уровня в серийных автомобилях. Honda получила одобрение японских регулирующих органов на использование такой системы в автомобиле Legend ещё в прошлом году.
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