Toyota GR Yaris перевели на водород

Компания Toyota одна из немногих продолжает верить в перспективы водорода, причем не только в составе силовых установок с топливными ячейками, но и в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания. Накануне производитель рассекретил концепт мотовездехода ROV, оснащенный водородным ДВС, а теперь поставила такой же на хэтчбек GR Yaris. Автомобиль приводит в движение «турботройка» 1.6 с измененной топливной системой и баком от седана Mirai, но её характеристики не сообщаются.





Вернуться к идее использовать водород в поршневых двигателях Toyota решила три года назад и даже испытала технологию в гонках, оснастив ДВС с впрыском водорода хэтчбек Corolla Sport. Следующим шагом стала постройка прототипа GR Yaris H₂, причем ровно с таким же агрегатом. Конструктивно это «турботройка» G16E-GTS объемом 1,6 литра от обычного хэтча, с той лишь разницей, что баки и процесс заправки здесь унифицированы с седаном Mirai, а топливная система способна вместо бензина «переваривать» водород.

Пока Toyota не раскрывает ни мощность, ни динамические характеристики машины, хотя показатели Corolla Sport в марафонских гонках Super Taikyu не впечатляют. За сутки автомобиль проехал 358 кругов, или 1634 километров, что в два раза меньше результата победителя. Каждые 10 кругов машину требовалось заправлять от специальных компрессорных станций, установленных за питлейном. В общей сложности баки наполняли водородом 35 раз, потратив на дозаправки четыре часа. Ещё восемь ушло на устранение неисправностей и диагностику, то есть на треке «Королла» провела всего 11 часов 54 минуты.

Двигатель выдавал лишь 80 процентов мощности бензинового ДВС. Ко второй гонке на автодроме Autopolis этот показатель довели до 90 процентов, заодно устранив аномально быстрое сгорание водорода и увеличив на 15 процентов крутящий момент. Также инженерам Toyota удалось снизить время дозаправками на 40 процентов: с 5-7 минут до трех. Но чтобы на равных ехать с другими участниками чемпионата, этого оказалось мало, потому машину облегчили на 40 килограммов. Инженеры пересмотрели подвеску, кузов, а необходимую для сбора данных аппаратуру сделали компактнее.

Технология ещё сырая, признаются в Toyota, но она может сделать переход к углерод-нейтральной экономике более безболезненным. Водородный двигатель сохраняет все признаки классических ДВС, в частности звук и вибрации, но выбрасывает при этом на 90 процентов меньше углекислого газа. Нет необходимости разрабатывать всё «с нуля», как в случае с электромобилями, поэтому такой вариант ещё и дешевле для производителя. По слухам, водородный двигатель появится на гибриде Prius в середине это десятилетия, так что у «Тойоты» ещё есть время довести всё до ума



