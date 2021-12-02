Toyota сделает ставку на недорогие электромобили

Toyota, не раз критиковавшая повальный интерес к электромобилям, все же не намерена оставаться в стороне от глобальных трендов. Вице-президент Toyota Motor North America по продуктовому планированию и стратегии Купер Эриксен поделился видением электрического будущего, которого придерживаются в компании. Важнейший аспект - цена автомобиля, а запас хода и мощность двигателей вторичны, рассказал он в интервью Green Car Reports.

По словам Эриксена, Toyota намерена позаботиться об установке приемлемой для большинства стоимости электромобилей: только в этом случае удастся продать достаточно автомобилей, чтобы оказать положительное влияние на окружающую среду.

Со временем люди начнут рассматривать запас хода электрокаров так же, как сегодня - мощность. К примеру, любой хотел бы обладать машиной с 400-сильным мотором, но из-за ограниченных финансовых возможностей приходится довольствоваться 120-сильным. Так же и с электромобилями: большой запас хода, за которым гонятся производители, в реальности смогут позволить себе только состоятельные люди, отметил Эриксен.

Задача состоит в том, чтобы достичь баланса цены и запаса хода, который окажется удовлетворительным для большинства потребителей. Кроме того, топ-менеджер уверен, что беспокойство из-за малого запаса хода постепенно сойдет на нет, когда люди привыкнут к электрокарам.

Однако и в арсенале японского производителя будут дальнобойные модели, проезжающие до 800 километров на одной зарядке, но выйдут они под шильдиком Lexus. Так, в конце следующего года будет представлен концепт LF-Z Electrified, который позже переродится в серийную модель RZ 450h.

В сентябре Toyota объявила о планах потратить 13,5 миллиарда долларов на разработку аккумуляторов. Цель вложений - снизить их стоимость на 50 процентов по сравнению с батареей bZ4X, первого серийного электрокроссовера марки.