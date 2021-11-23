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Новая «икона» Ferrari отличилась мощнейшим V12, смелым дизайном и аэродинамикой
17:08 22.11.2021 |
В семействе эксклюзивных моделей Ferrari с кодовым названием Icona пополнение. Рассекречена тарга Daytona SP3, которая знаменует возвращение заводской команды Ferrari в гонки на выносливость и напоминает о тройной победе итальянского коллектива в «24 часах Дайтоны» 1967 года. Двухдверка получила мощнейший бензиновый двигатель в истории компании, отличилась «формульной» аэродинамикой и дизайном.
Визитная карточка Ferrari Daytona SP3 - очень низкий (1142 миллиметра) и лёгкий композитный кузов (типа тарга) с дверями-бабочками, который впечатляет смелыми дизайнерскими и инженерными решениями. Снаряжённая масса двухдверки - всего 1485 килограммов.
Изогнутое лобовое стекло с единственным дворником напоминает фонарь истребителя, наружные зеркала расположены на одной линии с передней осью, «слепые» фары скрыты за поднимающимися «ресничками», а сзади нет привычного бампера - только гигантский диффузор, как на формульных болидах.
Интерьер Ferrari Daytona SP3 тоже полон сюрпризов. Инженеры постарались, чтобы водитель как можно реже снимал руки с руля, поэтому от подрулевых переключателей отказались вовсе: лепесток дворников заменили шайбочкой, а поворотники - парой кнопок.
Тачскрина мультимедиасистемы у суперкара нет, а за «цифровизацию» отвечает виртуальная 16-дюймовая панель и многочисленные сенсорные пульты. Водительское и пассажирское кресла визуально соединены, и это не только уловка дизайнера - в стремлении устроиться поудобнее придётся регулировать руль и... педали, ведь сиденье закреплено жёстко!
Концептуально открытая среднемоторная Ferrari Daytona SP3 близка к LaFerrari Aperta, но общих деталей с предшественником минимум. На смену 6,3-литровому атмосферному V12 пришёл 6,5-литровый, причём силовой агрегат позаимствовали у 812 Competizione.
Мотористам пришлось потрудиться, чтобы адаптировать двигатель под среднемоторную компоновку (поменялись поршни, шатуны, коленвал, системы охлаждения, впуска и выпуска), о чём свидетельствует изменение индекса с F140HB на F140HC. Однако отдача увеличилась до 840 лошадиных сил и 697 Нм, что позволяет считать новинку мощнейшей негибридной Ferrari.
Заднеприводная тарга с 7-скоростным «роботом» разменивает 100 километров в час за 2,85 секунды и разгоняется до 340 километров в час. Технический директор Ferrari Майкл Лейтерс подчеркнул в интервью AutoExpress, что за временем на круге в этот раз не гнались, отчасти поэтому у новинки традиционный безнаддувный V12 (а не более эффективная силовая установка на основе V8) и нет активной аэродинамики.
В Италии Ferrari оценила Daytona SP3 в два миллиона евро без учёта налогов, но прайс-лист - пустая формальность, ведь заказать новинку нельзя. Все 599 экзмпляров зарезервированы, хотя поставки начнутся не раньше мая 2023 года.
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