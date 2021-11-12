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Brabus построил 800-сильный Mercedes-Maybach GLS
11:05 12.11.2021 |
Ателье Brabus превратило роскошный Mercedes-Maybach GLS 600 в 800-сильный суперкар, способный разгоняться до «сотни» за 4,5 секунды. Кроссоверу подарили новую выпускную магистраль с управляемыми заслонками и низким противодавлением, колеса диаметром 24 дюйма и салон Brabus Masterpiece, отделанный кожей тончайшей выделки и декоративными вставками из видимого углепластика.
Мощность Mercedes-Maybach GLS 600 увеличили по рецепту «ракеты» Brabus 800 GT 4. Для этого штатную «битурбовосьмерку» 4.0 снабдили пакетом повышения отдачи PowerXtra B40S-800 (крупные турбокомпрессоры и выше давление наддува), а потому она выдает не 558 сил и 730 Нм момента, а 800 и 950 соответственно. После доработок машина разгоняется до ста за 4,5 секунды (было 4,9 с) и достигает «максималки» 300 километров в час вместо 250 у стандартного GLS 600. За соответствующий саундтрек отвечает спортивный выхлоп с управляемыми заслонками, двумя режимами работы и покрытыми керамикой насадками.
Внешне кроссовер легко отличить по новому переднему бамперу, декорированному углепластиком, а также функциональному заднему диффузору. Новый блок управления пневмоподвеской занизил машину на 25 миллиметров, плюс «800-ку» оснастили 24-дюймовыми коваными колёсами Brabus Monoblock M Platinum Edition и фирменными тормозами. Салон - под стать «Майбаху». Это отшитый вручную Brabus Masterpiece из мягкой кожи цвета Leonis Orange с прострочкой Double Cube на сиденьях, дополненный вставками из видимого углепластика, алюминиевыми накладками на педали и элементами в «темном хроме».
В остальном же - это обычный Mercedes-Maybach GLS 600, а значит, все сиденья здесь оснащены электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и массажем. У задних пассажиров есть свой блок кондиционирования с раздельной регулировкой температуры и контролем качества воздуха, а также двумя электрическими обогревателями в ногах. В стандартное оснащение «Майбахов» также входит аудиосистема Burmester с 24-канальным усилителем, 27 динамиками и переговорным устройством.
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