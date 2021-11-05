У Ford Bronco появилась 400-сильная заводская версия для пустынных гонок

Компания Ford представила особую версию Bronco для внедорожных гонок. Исполнение Bronco DR построено при поддержке фирмы Multimatic, поступит в свободную продажу в конце следующего года и будет стоить в среднем 200 тысяч долларов. Гоночный дебют Desert Racer - самого мощного серийного Bronco - состоится в 2022-м на SCORE Baja 1000.





Ford Bronco DR (Desert Racer) построен на базе серийного четырехдверного Bronco. Правда, каждый элемент здесь серьезно модифицирован. Раму и силовую структуру кузова фактически спроектировали заново, оставит от исходника только продольные брусы крыши из закаленной борсодержащей стали ACCRA. Внешнюю «скорлупу» изготовили заново из стеклопластика, причем дизайн боковин выдержан в духе Bronco R, дебютировавшего в 2019 году. Чтобы снизить массу, из внедорожника убрали климатическую установку и другие бесполезные опции. Зато появились каркас Multimatic, спортивные кресла и рейс-логгер Motec C187.

Финальная спецификация Bronco DR будет раскрыта позднее, но основной перечень изменений уже известен. Сотрудничество Ford с Multimatic (фирма разработала и строит суперкары GT) принесло прототипу не только каркас безопасности, но и перекалиброванную подвеску High-Performance Off-road Stability Suspension (H.O.S.S.). В её состав вошли амплитудозависимые амортизаторы DSSV с 80-миллиметровыми корпусами и оребренными каналами охлаждения, и алюминиевые нижние рычаги. По сравнению с Bronco Badlands, ходы подвески спереди и сзади увечились на 55,1 и 58,6 процента, до 401 и 442 миллиметра соответственно.

Угол въезда Bronco DR составляет 47 градусов, съезда - 37, рампы - 33 градуса. Внедорожнику расширили колею, а также отрядили колеса с бэдлоками и покрышками BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3 внешним диаметром 37 дюймов. Шины используют продвинутый компаунд Krawl-TEK, обеспечивающий хороший зацеп даже на скользких покрытиях вроде камней. Под капотом - пятилитровый V8 семейства Coyote, настроенный на отдачу больше 400 лошадиных сил и совмещенный с десятидиапазонным автоматом. Также на Bronco DR стоит «раздатка» от F-150, дифференциалы с электронными блокировками (передаточное число 4,70:1) и усиленные полуоси RCV.

Среди других особенностей - воздухозаборники на боковинах и крыше, предназначенные для охлаждения радиатора; топливный бак на 295 литров и модернизированное рулевое управление. Прототип оснащен тормозами от серийного Bronco, но с улучшенными колодками. В продажу Bronco DR поступит в конце следующего года. Первый тираж будет состоять из 50 экземпляров по цене около 200 тысяч долларов.







