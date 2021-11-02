585 л.с. и 3,6 секунды до «сотни»: раскрыты характеристики нового Mercedes-AMG SL

Состоялась премьера Mercedes-AMG SL седьмого поколения. Компания порционно выдавала подробности о новинке на протяжении нескольких месяцев: рассказывала про новый силовой каркас, делилась информацией об изменениях в дизайне экстерьера и интерьера, однако данные о моторах придержала до самого дебюта. Модель получила две версии: SL 55 4Matic+ и SL 63 4Matic+. Они обе оснащены четырехлитровым битурбомотором V8, но различаются по мощности.





В первом случае отдача двигателя составляет 476 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, а во втором - 585 лошадиных сил и 800 Нм момента. Коробка передач одна - это девятиступенчатый автомат AMG Speedshift MCT 9G с «мокрым» многодисковым сцеплением для старта. Предусмотрен и полный привод 4Matic+ с многодисковой муфтой подключения передней оси. С места до «сотни» SL 55 разгоняется за 3,9 секунды и развивает максимальную скорость в 295 километров в час, а динамические показатели «старшего» SL 63 - 3,6 секунды и 315 километров в час.

Позже в продажу поступят начальные версии с «турбочетверсками» и гибриды с установкой AMG E Performance.

Автопроизводитель особо подчеркивает, что модель седьмого поколения создавалась с нуля и не имеет ни одной общей детали ни с предыдущим SL, ни с суперкаром AMG GT, который в скором времени снимут с конвейера. У родстера пространственная силовая структура, состоящая из алюминиевого сплава, стали, магния и композита, совмещающего углепластик и стекловолокно. Литые алюминиевые детали - с переменной толщиной стенок, рамка ветрового стекла - из высокопрочной стали горячей формовки, а соединяются все эти компоненты при помощи нескольких разновидностей сварки, пайки, склеивания, заклепок и болтовых соединений.

Все это было сделано для того, чтобы максимально облегчить конструкцию, ведь название модели расшифровывается как Super Leicht («суперлегкий»).

Центр тяжести постарались сделать максимально низким, например, были пересмотрены точки крепления агрегатов. По сравнению с SL предыдущего поколения жесткость кузова на кручение выросла на 18 процентов, при этом масса новой силовой структуры составляет всего 270 килограммов.

Особое внимание было уделено аэродинамике. На корме установили спойлер, который автоматически выдвигается на скорости 80 километров в час и имеет пять положений. Еще один подвижный элемент - карбоновый сплиттер под передним бампером: на скорости 80 километров в час выдвигается вниз на 40 миллиметров и создает завихрения под днищем автомобиля, которые уменьшают подъемную силу на передней оси и прижимают родстер к дороге. Имеются и поворотные жалюзи перед радиатором, причем часть из них установлены вертикально, а часть - горизонтально.

В салоне немцы придерживаются концепции смешения аналоговых и цифровых форм (для этого даже придумали специальный термин hyperanalogue). У нового Mercedes-AMG SL 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и экран мультимедийной системы диагональю 11,9 дюйма, причем последний подвижен - можно изменить угол его положения, чтобы свести на нет блики. Доступны проекционный дисплей, аудиосистема Burmester, фоновая подсветка салона с 64 вариантами цветов и «воздушный шарф» для пассажиров передних кресел, который подает теплый воздух.

Еще одно важное новшество - это посадочная формула 2+2, хотя второй ряд сидений номинальный и, с большой долей вероятности, чаще будет использоваться для перевозки багажа.

Производство модели организуют на мощностях завода Бремене, старт сборки запланирован на начало 2022 года.