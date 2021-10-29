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Toyota официально представила электрический аналог RAV4
13:48 29.10.2021 |
Компания Toyota официально представила первый серийный электрический кроссовер bZ4X, который называют батарейным аналогом RAV4. Новинка получила передовые технологии безопасности, уникальную систему управления, а также солнечные панели на крыше, предназначенные для питания аккумуляторных батарей. Модель стала первым из семи электромобилей под суббредном bZ, которые марка планирует выпустить к 2025 году. У европейских дилеров футуристичный кроссовер появится второго декабря нынешнего года.
Toyota bZ4X стал первой моделью, построенной на новой платформе e-TNGA, которая является электрической разновидностью глобальной архитектуры TNGA. В конструкции модели инженеры применили инновационные решения, позволяющие улучшить аэродинамику. Так, передний бампер получил необычный дизайн с установленными глубже, чем обычно, боковыми прорезями, а задний диффузор и нижнюю радиаторную решетку специалисты снабдили заслонкой, которая регулирует направление потока охлаждающего воздуха к батарее и снижает сопротивление. Кроме того, электрокроссовер оборудовали раздельным спойлером.
В топовой версии bZ4X предложат с рулевым колесом, выполненным в форме штурвала. Причем такая модификация предполагает управление по-проводам. По словам специалистов компании, такой вариант устраняет необходимость менять положение рук при движении на разворотах, парковке или извилистых дорогах. Также инновационная технология избавит водителя от вибрации, исходящей от дорожного покрытия. Кроме того, в интерьере выделяется приподнятая цифровая приборная панель, увеличенная площадь остекления и массивный экран информационно-развлекательной системы.
Электрокроссовер выпустят в двух исполнениях. Переднеприводная версия получила один электромотор мощностью 204 лошадиные силы и аккумуляторные батареи емкостью 71,4 киловатт-часа. До «сотни» такой электрокар разгоняется за 8,4 секунды, при максимальной скорости в 160 километров в час. Полноприводный bZ4X оснастили двумя электродвигателями на каждой оси и таким же набором аккумуляторов. Суммарная отдачи силовой установки составила 217 лошадиных сил. До ста километров в час топовая версия разгоняется за 7,7 секунды.
Без подзарядки электрокроссовер сможет проехать до 450 километров по циклу WLTP. При отсутствии зарядной станции запитать батареи можно при помощи солнечных батарей на крыше, которые работают даже при выключенном зажигании. Кроме того, инновационный кроссовер получил передовые системы безопасности, включая комплекс Toyota Safety Sense третьего поколения. Приемы заказов на bZ4X стартуют в Европе второго декабря 2021 года. Стоимость новинки пока не известна.
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