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Автономность Mercedes-Benz EQS оказалась на треть хуже заявленной
17:46 11.10.2021 |
Автономность электрического лифтбека Mercedes-Benz EQS оказалась более чем на треть хуже заявленной. Весной в Mercedes-Benz анонсировали «дальнобойность» флагмана на уровне 770 километров (478 миль), но тесты по американскому стандарту EPA показали, что заднеприводная пятидверка не проедет без подзарядки больше 563 километров (350 миль). Результат полноприводного EQS ещё хуже - 547 километров или 340 миль.
Американские журналисты отметили, что автономность Mercedes-Benz EQS оказалась ниже ожидаемого, ведь немецкий электромобиль уступил не только рекордсмену Lucid Air, но и обновлённой Tesla Model S.
Похоже, что на большую дальнобойность рассчитывали и в Mercedes-Benz, ведь на презентации звучала цифра в 770 километров по циклу WLTP. В теории EQS не должен значительно уступать Lucid Air, поскольку у немецкого лифтбека сравнимая по ёмкости тяговая батарея (на 115 киловатт-часов, из которых эффективно используется 108 киловатт-часов), а коэффициент аэродинамического сопротивления не превышает 0,2 - это один из лучших показателей в индустрии.
Журналисты обратили внимание на незначительную (менее трёх процентов) разницу в автономности между заднеприводным EQS 450+ с 20-дюймовыми покрышками и полноприводным EQS 580 4Matic+ на 21-дюймовых колёсах - у американских электрокаров типоразмер шин сильнее влияет на запас хода.
Официальных документов EPA по итогам тестов Mercedes-Benz EQS не опубликовано, так что нельзя исключать, что автопроизводитель по какой-то причине добровольно снизил показатели автономности.
Совсем скоро проверить дальнобойность электромобиля EQS смогут российские потребители - в нашей стране продажи флагмана суббренда Mercedes-EQ должны начаться до конца года.
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