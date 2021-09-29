Финансовые новости
- |
- 29.09.21
- |
- 18:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
К 2030 году Ford переведёт на электротягу половину выпускаемых машин — компания проведёт рекордные инвестиции в расширение производства
17:44 29.09.2021 |
Компания Ford Motor на этой неделе объявила о начале строительства трёх новых предприятий по производству тяговых батарей в альянсе с корейской SK innovation, а также намерениях организовать сборку пикапов F-150 Lightning на ещё одной площадке в США. К концу десятилетия это позволит Ford перевести на электротягу до 50 % всех выпускаемых автомобилей.
Что характерно, как поясняет Reuters, речь идёт о глобальном рынке, а не американском. Предыдущий план Ford Motor подразумевал доведение этой доли до 40 % к указанному сроку. Новое предприятие в штате Теннесси будет в три раза больше расположенного в Мичигане, здесь будут одновременно производиться батареи и электрические пикапы F-150 Lightning, а рабочими местами оно обеспечит около 11 тысяч человек. Участок, на котором предприятие расположится, предусматривает возможность расширения. В штате Кентукки совместно с SK innovation будут построены два предприятия по выпуску тяговых батарей. Все они начнут работу в 2025 году, а на проектную мощность выйдут двумя годами позже.
Для Ford это станет крупнейшей инвестицией в расширение производства за 118-летнюю историю существования компании. Сам автопроизводитель вложит в проект $7 млрд, около $4,4 млрд добавит SK innovation. Площадка в Кентукки получит $5,8 млрд на своё развитие, предприятие в Теннесси - оставшиеся $5,6 млрд. SK innovation уже располагает двумя предприятиями по выпуску батарей в Джорджии, три новые площадки увеличат совокупные объёмы выпуска аккумуляторов на территории США до 150 ГВт·ч. Сейчас компания по всему миру выпускает аккумуляторы совокупной ёмкостью не более 40 ГВт·ч, к середине десятилетия этот показатель планируется увеличить до 200 ГВт·ч в год.
Высокий спрос на пикапы F-150 Lightning вынудил Ford удвоить плановые объёмы производства этих машин на предприятии в Мичигане до 80 тысяч штук в год. К моменту, когда новое предприятие в Теннесси начнёт работу в 2025 году, на рынок уже выйдет второе поколение этих электромобилей на принципиально иной платформе. Три новых предприятия по выпуску батарей позволят снабжать ими по миллиону электромобилей ежегодно, как минимум. В Теннесси расположатся и предприятия поставщиков компонентов, новый кластер не будет заниматься утилизацией отходов классическими методами, всё будет направляться на переработку. В Кентукки будут производиться батареи не только для электромобилей Ford, но и для родственной марки Lincoln. Местные власти выделят партнёрам не только земельный участок, но и $300 млн субсидий, в Теннесси всё ограничится денежной поддержкой в сумме $500 млн.
В последующие пять Ford Motor обязуется потратить $525 млн на переподготовку кадров в свете перехода на производство электромобилей. В одном только штате Техас на эти нужды компания потратит $90 млн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Перед саммитом «Нормандской четверки». О чем будут договариваться Нуланд и Козак за спиной Зеленского
|Комментарий: Кремль ударил по украинскому транзиту газа из Венгрии
|Больше не «антиахметовский». Почему похудел ресурсный законопроект №5600 и как пересмотрят налоги
|Путин как пример. Заставит ли Зеленский журналистов работать по госзаказу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|К 2030 году Ford переведёт на электротягу половину выпускаемых машин — компания проведёт рекордные инвестиции в расширение производства
|Африканский синдикат Black Axe заработал $17 млн на online-мошенничестве
|Microsoft Store начал интеграцию со сторонними магазинами приложений — первыми присоединятся Amazon и Epic Games
|Обновленный Honda Passport подготовили для путешествий
|Amazon представила Glow — детское устройство для видеочатов со встроенным проектором и играми
|Китай разработал потенциально эффективный термоядерный реактор — «искусственное солнце» на Земле может вспыхнуть через 10 лет
Это интересно
|Игры в Google Stadia на телевизоре теперь доступны через любой контроллер или смартфон
|Мем «Озадаченная Хлоя» продали в виде NFT за 25 ETH
|Менее чем через год ситуация на рынке видеокарт и процессоров может улучшиться. Глава AMD высказалась о дефиците чипов
|Глава Microsoft назвал сорвавшуюся сделку по покупке TikTok «самой странной вещью, над которой он работал»
|Стало известно, когда Porsche переведёт Cayman и Boxster на электротягу
|Alibaba запретит продажу биткоин-майнеров
|Roblox и музыкальные издатели урегулировали иск о нарушении авторских прав на 200 млн долларов