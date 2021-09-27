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Mercedes-Benz задержит поставки новых автомобилей более чем на год
13:25 27.09.2021 |
Глобальная нехватка микросхем продолжает оказывать негативное влияние на производственный график предприятий автомобильной промышленности. В первые несколько месяцев 2021 года автопроизводители во всех странах мира начали испытывать острый дефицит чипов, а заводы один за другим останавливали производство на разные сроки. Очередной жертвой кризиса стал Daimler: глава концерна объявил о том, что Mercedes-Benz заставит покупателей ждать свои автомобили более года.
Руководитель Mercedes-Benz Ола Каллениус сообщил изданию Reuters о том, что из-за глобального дефицита микроэлектроники марка вынуждена серьёзно увеличить срок ожидания заказанных клиентами автомобилей. «Спрос на Mercedes-Benz огромен и в то же время, к сожалению, существуют серьёзные ограничения. Для отдельных моделей время ожидания больше, чем хотелось бы - в некоторых случаях более года», - сказал он. По словам Каллениуса, нехватка микросхем вряд ли завершится до 2023 года. По оценкам аналитиков, отрасли потребуется ещё как минимум 15-20 месяцев, чтобы преодолеть дефицит полупроводников, хотя в следующем году его влияние на производство должно быть уже менее серьёзным.
«Поставщики микроэлектроники ссылаются на структурные проблемы со спросом», - рассказывал на Мюнхенском автосалоне глава Mercedes-Benz. Ситуация сохранится в 2022 году, но может стать менее напряжённой в 2023 году, отмечал топ-менеджер. С ним согласен и глава концерна Volkswagen Герберт Дисс, который считает, что в ближайшие месяцы и даже годы ситуация с дефицитом микроэлектроники не нормализуется, поскольку полупроводники по-прежнему пользуются огромным спросом по всему миру и потребность в них будет только расти.
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