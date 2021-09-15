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Mercedes-Benz может отказаться от универсалов
11:35 15.09.2021 |
Всё больше и больше покупателей новых автомобилей делает выбор в пользу вседорожников, в то время как популярность универсалов и седанов продолжает снижаться. Кроме того, электрификация тоже диктует свои правила: у инженеров и дизайнеров больше нет необходимости делать кузов классических пропорций. Компоновка электромобилей даёт гораздо больше свободы конструкторам и позволяет сосредоточиться на аэродинамике, поэтому, к примеру, электрические лифтбек Mercedes-Benz EQS и седан EQE выглядят так необычно.
Как рассказал изданию Autocar на Мюнхенском автосалоне главный операционный директор Mercedes-Benz Маркус Шефер, рынок универсалов неумолимо сокращается, а всевозможные кроссоверы, наоборот, набирают популярность. Мерседес инвестирует миллиарды евро в разработку электрических моделей и не считает нужным тратить лишние деньги на автомобили, у которых нет никаких перспектив в обозримом будущем с коммерческой точки зрения. Поэтому универсалы неизбежно обречены на вымирание. И не только они: у классических седанов тоже более чем сомнительные перспективы на рынке.
Главный дизайнер концерна Daimler Горден Вагенер заявил изданию Top Gear, что электрификация станет началом конца для традиционных седанов. Будущая линейка электрокаров марки будет представлять собой своеобразный симбиоз седана, лифтбека и купе. И это будет вынужденной мерой, поскольку для высокотехнологичных моделей на электротяге потребуются массивные аккумуляторные батареи. Чтобы компенсировать возросшую массу, придётся экспериментировать с аэродинамикой и создавать более обтекаемые кузова.
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