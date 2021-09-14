Электрокар Mercedes-Benz Vision AVTR научился читать мысли

Компания Mercedes-Benz показала в Мюнхене новейшую разработку: устройство, с помощью которого можно управлять автомобилем «без рук». Демонстрационным образцом для нее стал электрический концепт-кар Vision AVTR, представленный еще в январе прошлого года на выставке потребительской электроники CES-2020. Теперь автомобиль научился буквально читать мысли водителя с помощью технологии BCI (интерфейс мозг-компьютер).





На приборную панель Vision AVTR выводятся светящиеся точки-иконки, каждая из которых связана с определенной функцией. Устройство BCI, прикрепленное к затылку водителя, после непродолжительной калибровки начинает фиксировать его мозговую активность, следя за нейронами в коре головного мозга в режиме реального времени.

Таким образом устройство считывает, на какую из световых точек направлено внимание человека, и запускает нужную функцию автомобиля. Какие именно функции электромобиля можно активировать «силой мысли», не уточняется.

В Mercedes-Benz разработку называют следующим важным шагом на пути упрощения взаимодействия с машиной после голосового помощника и фирменной мультимедийной системы MBUX Hyperscreen. По задумке компании, особенно полезной она будет для людей с ограниченными возможностями, так как не требует ни прикосновений, ни голосовых команд. Пока до этого еще далеко, однако инженеры намерены продолжать работу с BCI.

Vision AVTR (Advanced Vehicle Transformation) дебютировал в январе прошлого года. При его создании дизайнеры Mercedes-Benz вдохновлялись фильмом Джеймса Кэмерона «Аватар»: в честь него и назвали шоу-кар, символизирующий связь между человеком, автомобилем и природой. Четырехместный Vision AVTR получил 470-сильный электрический двигатель, интерьер с деталями из вторсырья и пульсирующую подсветку, подстраивающуюся под сердечный ритм человека.







