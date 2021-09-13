Mercedes-Benz полностью прекратил разработку гибридов

Компания Mercedes-Benz полностью прекратила разработку гибридов. На автосалоне в Мюнхене руководитель отдела исследований и член правления концерна Daimler Маркус Шефер подтвердил Handelsblatt, что новые инвестиции в бензин-электрические и дизель-электрические силовые установки не планируются. При этом уже существующие гибридные решения продолжат использовать, пока Mercedes-Benz не перейдёт на электротягу полностью.

Маркус Шефер назвал сочетание двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя «бременем для автомобиля» и заявил, что в Mercedes-Benz сфокусируются на полноценных электромобилях, поскольку такой подход проще и перспективнее. При этом пока немецкая фирма продаёт гораздо больше гибридов, чем электромобилей.

Прекращение инвестиций в комбинированные силовые установки означает, что бензин-электрическая система E Performance станет венцом «переходных» технологий, и более эффективных гибридов Mercedes-Benz строить не будет. При этом лифтбек AMG GT 63 S окажется далеко не единственной моделью с подобной схемой - аналогичными гибридами могут стать многие высокопроизволительные «Мерседесы», например, будущий AMG S 63 и AMG SL 63.

Daimler вкладывается в разработку нескольких электрических платформ, поэтому сокращения коснутся целого ряда направлений - к 2026 году на 80% уменьшатся инвестиции в двигатели внутреннего сгорания, рассматривается вопрос отказа от универсалов и седанов, а также уменьшения числа AMG-моделей.