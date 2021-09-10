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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Семь мест и 419 км на одной зарядке: раскрыты характеристики глобального Mercedes-Benz EQB

18:07 10.09.2021 |

Транспорт

 

На автосалоне в Мюнхене Daimler представил сразу несколько новинок, одной из которых стал глобальный EQB - батарейная версия семиместного кроссовера GLB, которая ранее была анонсирована для китайского рынка, а теперь готовится к запуску в Европе и США. В этих странах новинку предложат с двухмоторной установкой, полным приводом и батареей емкостью 66,5 киловатт-часа, которая обеспечивает электрокару запас хода на уровне 419 километров. По этому показателю EQB уступает конкурентам: Audi Q4 E-Tron и Tesla Model Y.


EQB получил ряд отличий от бензиновой версии. Электрический вариант модели можно узнать по фирменной фальшрадиаторной решетке EQ-линейки с глянцевой черной панелью, чуть иному обвесу, из-за которой автомобиль вытянулся в длину на дополнительные пять сантиметров, дневным ходовым огням во всю ширину кузова, а также специальным «аэродинамичным» 20-дюймовым колесным дискам. На корме установлена светодиодная лента стоп-сигнала.

Семь мест и 419 км на одной зарядке: раскрыты характеристики глобального Mercedes-Benz EQB

 

Главным конкурентным преимуществом новинки станет вместительность. Как и обычный GLB с ДВС, электрическая версия доступна не только в пяти-, но и в семиместном исполнении. Причем на третьем ряду, по заверениям автопроизводителя, с комфортом могут разместиться не только дети, но и взрослые ростом около 165 сантиметров.

Семь мест и 419 км на одной зарядке: раскрыты характеристики глобального Mercedes-Benz EQB

 

Спинки сидений второго ряда регулируются в нескольких направлениях, а опционально можно заказать регулировку кресел вперед и назад в диапазоне 14 сантиметров. Объем багажника составляет от 495 до 1710 или от 465 до 1620 литров в зависимости от положения кресел (цифры для пятиместной и семиместной версии соответственно).

Семь мест и 419 км на одной зарядке: раскрыты характеристики глобального Mercedes-Benz EQB

 

Внутри отличия между EQB и GLB минимальны: у электромобиля оригинальное оформление 10,3-дюймовой цифровой приборной панели и иной интерфейс медиасистемы MBUX (на электрокаре ее доработали, чтобы сделать более интуитивно понятной), а также декор с элементами под розовое золото.

Семь мест и 419 км на одной зарядке: раскрыты характеристики глобального Mercedes-Benz EQB

 

Глобальный Mercedes-Benz EQB дебютировал в двух модификациях с индексами 300 и 350. Обе версии двухмоторные: в первом случае электромоторы суммарно развивают 228 лошадиных сил (168 киловатт), а во втором - 292 лошадиные силы (215 киловатт). EQB 300 набирает первую «сотню» за восемь секунд, а EQB 350 требуется на это всего 6,2 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 160 километров в час.

Семь мест и 419 км на одной зарядке: раскрыты характеристики глобального Mercedes-Benz EQB

 

В конкурентах у Mercedes-Benz EQB - Audi Q4 e-tron и Tesla Model Y, причем оба этих электромобиля могут похвастаться куда более внушительным запасом хода. Так, Q4 e-tron проезжает на одной зарядке 488 километров, Model Y - около 482 километров по циклу WLTP, а Mercedes-Benz EQB с батареей на 66,5 киловатт-часа - всего 419 километров.

Семь мест и 419 км на одной зарядке: раскрыты характеристики глобального Mercedes-Benz EQB

 

Mercedes-Benz EQB станет первым электрокаром марки, производство которого наладят на заводе в Венгрии. Кроссоверы для китайского рынка в свою очередь собирают на предприятии в Пекине. Цены пока не объявлены, однако, по неофициальным данным, EQB 300 будет стоить менее 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей), а топовый EQB 350 с максимальным набором опций обойдется примерно в 70 тысяч долларов.


Семь мест и 419 км на одной зарядке: раскрыты характеристики глобального Mercedes-Benz EQB

 

Семь мест и 419 км на одной зарядке: раскрыты характеристики глобального Mercedes-Benz EQB
По материалам: Motor.ru
 

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