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Mercedes-Benz представил электрический седан EQE
10:00 10.09.2021 |
Компания Mercedes-Benz представила электрический седан EQE. На старте продаж новинка получила инновационный мультимедийный комплекс, один 292-сильный электромотор, а также запас хода более 500 километров. Кроме того, электрокар уже в «базе» оснащён целым рядом активных систем безопасности и фирменным AMG-обвесом. Стоимость новинки, которая станет альтернативой Е-классу, пока неизвестна.
Габариты Mercedes-Benz EQE составили 4946 миллиметров в длину, а также 1961 и 1512 миллиметров в ширину и высоту соответственно. При этом колёсная база электроседана достигла 3120 миллиметров. Объём багажника - 430 литров. Новинка получила узкие фары головного света, оригинальные 19 или 20-дюймовые колесные диски, а также фирменный AMG-обвес, благодаря которому коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,2.
В салоне EQE установили инновационный мультимедийный комплекс MBUX Hyperscreen, объединяющий несколько сенсорных дисплеев общей шириной 141 сантиметр. Информационно-развлекательная система оснащена восьмиядерным процессором и 24 гигабайтами оперативной памяти. При этом для переднего пассажира предусмотрен отдельный 12,3-дюймовый экран с доступом в интернет.
Кроме того, в состав современного комплекса входит специальная камера, которая следит за направлением взгляда водителя. Если он отвлечется на пассажирский дисплей, система автоматически снизит его яркость до минимума. Среди других инновационных технологий в EQE присутствует сканер отпечатков пальцев и навигация с поддержкой дополненной реальности.
На старте продаж электрический седан предложат с задним приводом и одним электромотором мощностью 292 лошадиные силы и 530 Нм, а также тяговой батареей ёмкостью 90 киловатт-часа. В будущем компания планирует выпустить двухмоторные версии. Запас хода электроседана в зависимости от комплектации составит от 545 до 660 километров по циклу WLTP. В качестве опции для электромобиля доступно полноуправляемое шасси, а также пневмоподвеска.
В состав комплекса безопасности электрического седана вошли системы автоматического экстренного торможения, управления головной оптикой, предупреждения столкновений, а также предотвращения выезда из полосы и бокового удара, отслеживания «слепых» зон и дорожных знаков. Производство Mercedes-Benz EQE наладят на предприятии компании в немецком Бремене, а также на заводе в Пекине. Продажи инновационного электроседана, который станет альтернативой E-классу, запланированы на середину следующего года.
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